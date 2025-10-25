دارين حداد تحتفل بعقد قرانها وتخفي ملامح العريس

"أكبر رد اعتبار".. ماذا قال الجمهور عن ظهور محمد سلام باحتفالية "وطن السلام"

تستعد الفنانة دارين حداد لعقد قرانها اليوم السبت على شاب من خارج الوسط الفني.

نشرت دارين مقطع فيديو مع عريسها عبر حسابها على انستجرام، وظهرت وهي تمسك برقبته والدبلة في أصبعها ولم تكشف عن ملامحه، وكتبت: "زوجي المستقبلي، كتب الكتاب".

وانهالت تعليقات التهنئة على دارين من قبل متابعيها وكتبوا: "ألف مبروك، ان شاء الله بالهنا، مبروك ربنا يوفقك ويسعدك".

وكانت آخر مشاركات دارين حداد الفنية بمسلسل "المداح: أسطورة العهد" بطولة الفنان حمادة هلال وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

