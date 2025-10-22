"كارول سماحة وويجز وهشام عباس".. نجوم احتفالية "جرامي" بالأهرامات

مي عمر في دبي ويسرا اللوزي في الجونة..لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

طه دسوقي يهنئ زوجته بعيد ميلادها: "كل سنة وأنتي في ضهري ومقوياني"

حرص عدد من نجوم الفن على حضور احتفالية جائزة "جرامي" العالمية، المقامة مساء الأربعاء بمنطقة الأهرامات بالجيزة.

وكان من بين الحضور هشام عباس وأبو وأحمد بهاء مغني فريق شرموفرز، والإعلامية منى الشاذلى، والمطربة العالمية آمون ستار، ويجز وعزيز مرقة وكارول سماحة .

ومن المقرر أن يقدم الموسيقار عمر خيرت، مجموعة من مؤلفاته في الحفل الذي تنظمه الشركة المالكة لحقوق جائزة جرامي العالمية، تحت سفح الأهرامات.

وكانت أكاديمية التسجيل، أعلنت عبر موقعها الرسمي، موعد الإعلان عن قوائم المرشحين على جوائز جرامي 68، وهو الجمعة 7 نوفمبر، على أن يقام حفل توزيع الجوائز، في لوس أنجلوس في 1 فبراير 2026.

يذكر أن، محمد رمضان، أعلن دخوله قوائم ترشيحات الجرامي، عن أغنية "أنا أنت"، وكشف مؤدي الراب تووليت، عن منافسته على 4 جوائز، بعد طرحه ألبوم "نارين"