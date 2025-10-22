بدون مكياج.. إميلي شاه تصدم جمهورها من أحدث ظهور على السوشيال ميديا

مي عمر في دبي ويسرا اللوزي في الجونة..لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

صدمت الفنانة إميلي شاه جمهورها ومتابعيها من أحدث ظهور لها على السوشيال ميديا.

نشر إميلي شاه مقطع فيديو عبر حسابها على انستجرام، ظهرت خلاله وهي تحتفل بمهرجان ديوالي الهندي، إذ ظهرت بدون مكياج تماما.

احتفلت إميلي شاه مؤخرا بزواجها من النجم العالمي مينا مسعود، وشهدت مراسم الاحتفال حضور الأهل والأصدقاء المقربين من العروسين وسط تغطية إعلامية عالمية.

فوجئ جمهور الفنانة إميلي شاه بتعرضها لوعكة صحية بعد أيام من حفل الزفاف ولم تكشف عن أي تفاصيل، إذ ظهرت شاه وهي على كرسي متحرك وبجانبها زوجها مينا مسعود وهو يحمل حقائبها.

وكانت آخر أعمال مينا مسعود فيلم "في عز الضهر" بطولة شيرين رضا، جميلة عوض، محمود حجازي، إيمان العاصي، محمد علي رزق.

يذكر أن مينا مسعود يشارك بعدد من الأعمال السينمائية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة منها فيلم الرومانسية "Tecie".

