سيرين عبدالنور بفستان قصير ومايا دياب جريئة.. لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

كتب : مصراوي

12:30 ص 28/12/2025
حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مصراوي يعرض لكم لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة:

ياسمينا العبد

ودعت الفنانة الشابة ياسمينا العبد عام 2025، باستعادة عدد من إطلالاتها التي ظهرت بها بالعديد من المناسبات المختلفة طوال العام، عبر حسابها على انستجرام.

بوسي

احتفلت المطربة بوسي بالكريسماس وشاركت متابعيها أحدث جلسة تصوير خضعت لها عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام".

منة عرفة

شاركت الفنانة الشابة منة عرفة متابعيها على السوشيال ميديا أحدث ظهور لها، ونشرت صورة "سيلفي" داخل سيارتها.

مايان السيد

احتفلت الفنانة مايان السيد بالكريسماس والتقاط صورة تذكارية مميزة رفقة كلبها الخاص، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام".

شيماء سيف

شاركت الفنانة شيماء سيف متابعيها على السوشيال ميديا صورًا من الاحتفال بالكريسماس ورأس السنة، أثناء تواجدها في مدينة ميلانو الإيطالية.

هنا الزاهد

شاركت الفنانة هنا الزاهد، متابعيها عبر السوشيال ميديا صورا من أحدث ظهور لها عبر انستجرام، بصحبة "كلبها".

مايا دياب

ودعت الفنانة اللبنانية مايا دياب عام 2025، بجلسة تصوير جريئة نشرت صورها عبر حسابها على انستجرام، وظهرت بإطلالة ذهبية جريئة وأنيقة حازت على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

سيرين عبدالنور

شاركت الفنانة سيرين عبد النور جمهورها ومتابعيها احتفالها بالكريسماس وذلك عبر حسابها على انستجرام، ظهرت خلالها مرتدية فستان أحمر أنيق وجذاب وسط أجواء احتفالية.

