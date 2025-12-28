إعلان

الجمهور يستقبل إليسا بالبلايين في تونس استعدادا لحفلها غدا.. صور

كتب : مروان الطيب

01:00 ص 28/12/2025
وصلت الفنانة اللبنانية إليسا تونس من أجل حفلها الغنائي المقرر إقامته مساء غدا الأحد في قبة رادس.

نشرت إليسا مقطع فيديو من استقبالها عبر خاصية الاستوري على انستجرام، كشفت خلاله عن استقبالها بالبلايين من قبل الجهة المنظمة للحفل وكتبت على الفيديو: "وحشتوني والله".

وأعلنت إليسا مؤخرًا نفاد تذاكر حفلها بالكامل، لتعيد نشر الملصق الدعائي الخاص بالحفل على انستجرام وكتبت: "نفدت بالكامل".

اخر أغاني إليسا

آخر ما طرحته إليسا هي أغنية بعنوان "متخذلنيش" وهي الأغنية الدعائية لفيلم "السلم والثعبان: لعب عيال".

اخر حفلات إليسا الغنائية

أحيت إليسا مؤخرا حفلا غنائيا في دبي وسط حضور جماهيري كبير، وقدمت باقة من أشهر أغانيها وسط تفاعل جمهورها ومحبيها.

ونشرت إليسا مقطع فيديو من كواليس الحفل عبر حسابها على انستجرام وكتبت: "ممتنة لكم جميعا، لم أكن أتمنى أكثر من ذلك الجمهور ولا هذه الأجواء، شكرا دبي".

