وفاة المخرج عمرو بيومي

كتب- مصطفى حمزة:

توفي المخرج عمرو بيومي، صباح اليوم الأحد، عن عمر يناهز 63 عامًا.

و أعلنت عن الوفاة، الكاتبة علا الشافعي، عبر صفحتها في موقع فيسبوك، وكتبت: "لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا نقول إلا ما يُرضي الله. وفاة والد ابنتي، المخرج عمرو بيومي، مع السلامة يا طيب… ربنا يقوّي حنين ويصبّرنا".

وولد المخرج الراحل، في 13 سبتمبر 1962، وحصل على بكالوريوس الإخراج من المعهد العالي للسينما قسم الإخراج عام 1985 .

وعمل الراحل، مخرجا مساعدا في 15 فيلما روائيا بين عامي 1984 – 1988 ، ومنها أفلام "اغتصاب"، و"شادر السمك"، و"الكيف"، و"جرى الوحوش" .

وتولى المخرج الراحل عمرو بيومي، إخراج فيلمين: الروائي "بلد البنات"، والوثائقي "رمسيس راح فين".