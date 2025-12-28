ياسمينا العبد تودع 2025 بعدد من إطلالاتها المميزة.. صور

شاركت المطربة بوسي متابعيها على السوشيال ميديا، أحدث جلسة تصوير خضعت لها، من احتفالات الكريسماس.

ونشرت بوسي صورًا لها عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، ظهرت مرتدية "بيجاما" والتقطت صورًا مع شجرة الكريسماس.

تفاعل المتابعين مع الصور، وجاءت التعليقات كالتالي: "كل سنة وانتي قمر"، "حلوة أوي"، "بيجاما تحفة"، "حلوة الشجرة والألوان"، "ماري كريسماس"، "سنة جميلة وسعيدة".

اسم المطربة بوسي الحقيقي

كشفت بوسي مؤخرًا عن اسمها الحقيقي في حلقتها مع أبلة فاهيتا في برنامج "ليلة فونطاستيك".

وقالت بوسي إن اسمها الحقيقي ياسمين وبوسي هو لقب "الدلع".

