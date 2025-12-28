إعلان

جلسة تصوير شتوية.. بوسي تشارك في احتفالات الكريسماس بـ "البيجاما"

كتب : معتز عباس

12:48 ص 28/12/2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    بوسي مع شجرة الكريسماس (3)
  • عرض 5 صورة
    بوسي مع شجرة الكريسماس (1)
  • عرض 5 صورة
    بوسي مع شجرة الكريسماس (2)
  • عرض 5 صورة
    احتفال بوسي بالكريسماس

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شاركت المطربة بوسي متابعيها على السوشيال ميديا، أحدث جلسة تصوير خضعت لها، من احتفالات الكريسماس.

ونشرت بوسي صورًا لها عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، ظهرت مرتدية "بيجاما" والتقطت صورًا مع شجرة الكريسماس.

تفاعل المتابعين مع الصور، وجاءت التعليقات كالتالي: "كل سنة وانتي قمر"، "حلوة أوي"، "بيجاما تحفة"، "حلوة الشجرة والألوان"، "ماري كريسماس"، "سنة جميلة وسعيدة".

اسم المطربة بوسي الحقيقي

كشفت بوسي مؤخرًا عن اسمها الحقيقي في حلقتها مع أبلة فاهيتا في برنامج "ليلة فونطاستيك".

وقالت بوسي إن اسمها الحقيقي ياسمين وبوسي هو لقب "الدلع".

اقرأ أيضا..

بعد تصدره التريند..صور جديدة من حفل زفاف الفنان محمد خميس

وفاة المخرج داوود عبدالسيد.. وزوجته تنعيه

المطربة بوسي السوشيال ميديا انستجرام بوسي احتفالات الكريسماس شجرة الكريسماس

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

الجابون

- -
14:30

موزمبيق

الجزائر

- -
19:30

بوركينا فاسو

غينيا الاستوائية

- -
17:00

السودان

كوت ديفوار

- -
22:00

الكاميرون

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

"مرفوض شكلًا وموضوعًا".. تحذير عربي- إسلامي من ربط "أرض الصومال" بتهجير الفلسطينيين
الأرصاد تحذر: منخفض جوي يسيطر مع أمطار ورياح على معظم الأنحاء