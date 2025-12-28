شيري عادل وكريم عبدالجواد في كواليس مسلسل "فن الحرب" (صورة)

كتبت- سهيلة أسامة:

شارك الفنان كريم عبدالجواد صورة تجمعه بالفنانة شيري عادل من كواليس مسلسل "فن الحرب"، المقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2026.

ونشر عبدالجواد الصورة عبر حسابه الخاص على موقع "إنستجرام"، وعلق قائلًا: "إن شاء الله، فن الحرب في رمضان 2026".

ويعد مسلسل "فن الحرب" من بطولة الفنان يوسف الشريف، ويمثل عودته إلى دراما رمضان بعد غياب دام 5 سنوات.

وينافس المسلسل في موسم دراما رمضان 2026، ويشارك في بطولته كل من يوسف الشريف، كمال أبو رية، شيري عادل، محمد جمعة، ريم مصطفى، دنيا سامي، وهو من تأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج محمود عبدالتواب.

