البنك المركزي: الخميس المقبل إجازة بمناسبة انتهاء السنة المالية للبنوك بمصر

كتب : منال المصري

12:24 م 28/12/2025

البنك المركزي المصري

قرر البنك المركزي المصري تعطيل العمل يوم الخميس المقبل بمناسبة انتهاء السنة المالية للبنوك العاملة في مصر في 31 ديسمبر 2025، الذي يوافق الأول من يناير 2026.

وأكد المركزي في بيان له اليوم عودة البنوك لاستئناف العمل صباح يوم الأحد الموافق 4 يناير 2026.

تفتح البنوك البالغ عددها 36 بنكا أبوابها للجمهور من الساعة 8.30 صباحا إلى الساعة 3 ظهرا يوميا من الأحد والخميس باستثناء الإجازات الرسمية.

البنك المركزي المصري انتهاء السنة المالية للبنوك اجازة البنوك

