قرر البنك المركزي المصري تعطيل العمل يوم الخميس المقبل بمناسبة انتهاء السنة المالية للبنوك العاملة في مصر في 31 ديسمبر 2025، الذي يوافق الأول من يناير 2026.

وأكد المركزي في بيان له اليوم عودة البنوك لاستئناف العمل صباح يوم الأحد الموافق 4 يناير 2026.

تفتح البنوك البالغ عددها 36 بنكا أبوابها للجمهور من الساعة 8.30 صباحا إلى الساعة 3 ظهرا يوميا من الأحد والخميس باستثناء الإجازات الرسمية.