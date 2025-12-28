إعلان

بإطلالات مختلفة.. هنا شيحة تنشر صورًا جديدة لها والجمهور يغازلها (صور)

كتب : نوران أسامة

11:28 ص 28/12/2025
  • عرض 14 صورة
  • عرض 14 صورة
    هنا شيحة بفستان وردي قصير
  • عرض 14 صورة
    هنا شيحة بملامح هادئة
  • عرض 14 صورة
    هنا شيحة بمهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 14 صورة
    هنا شيحة تتألق بفستانها
  • عرض 14 صورة
    هنا شيحة تنشر صور جديدة لها عبر حسابها بموقع إنستجرام
  • عرض 14 صورة
    هنا شيحة جريئة
  • عرض 14 صورة
    هنا شيحة عبر إنستجرام
  • عرض 14 صورة
    هنا شيحة بفستان بإطلالة ناعمة
  • عرض 14 صورة
    زيارة هنا شيحة للمتحف المصري الكبير
  • عرض 14 صورة
    هنا شيحة بفستان أسود أنيق
  • عرض 14 صورة
    هنا شيحة بإطلالة أنيقة على الريد كاربيد
  • عرض 14 صورة
    بإطلالة كاجوال هنا شيحة تتألق في أحدث ظهور
  • عرض 14 صورة
    هنا شيحة (2)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شاركت الفنانة هنا شيحة جمهورها صورًا جديدة، خطفت من خلالها الأنظار، ولاقت إعجاب متابعيها.

ونشرت هنا الصور عبر حسابها الخاص على موقع "إنستجرام"، وظهرت بعدة إطلالات مميزة في مناسبات مختلفة.

ولاقت الصور تفاعلًا واسعًا من محبيها، وجاءت أبرز التعليقات: "قمر"، "ما شاء الله تحفة"، "ربنا يحميكي"، "خطيرة"، "كل صورة ولا أروع ربنا يحفظك".

يذكر أن آخر ظهور للفنانة هنا شيحة كان خلال حفل ختام الدورة الـ36 من مهرجان قرطاج السينمائي الدولي، إذ ظهرت بإطلالة أنيقة ارتدت خلالها بدلة سوداء.

اقرأ أيضًا:
توم كروز في الصدارة.. تعرف على قائمة الممثلين العالميين الأعلى أجرًا في 2025

وفاة المخرج عمرو بيومي

هنا شيحة إنستجرام مهرجان قرطاج السينمائي الدولي

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

الجابون

- -
14:30

موزمبيق

الجزائر

- -
19:30

بوركينا فاسو

غينيا الاستوائية

- -
17:00

السودان

كوت ديفوار

- -
22:00

الكاميرون

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

أول رد فعل بعد قرار المركزي.. بنك مصر يخفض سعر الفائدة 1% على حسابي المعاشات وسوبر كاش
اتفرج مجانًا.. قناة مفتوحة تعلن نقل مباراة مصر وأنجولا في أمم إفريقيا
هل يعطي المركزي الضوء الأخضر لبنكي للأهلي ومصر لطرح شهادة بفائدة 19%؟
سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع ويسجل رقما تاريخيا ببداية التعاملات
اضطراب الملاحة وأمطار على هذه المناطق.. الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة