الجمهور يستقبل إليسا بالبلايين في تونس استعدادا لحفلها غدا.. صور

شاركت الفنانة هنا شيحة جمهورها صورًا جديدة، خطفت من خلالها الأنظار، ولاقت إعجاب متابعيها.

ونشرت هنا الصور عبر حسابها الخاص على موقع "إنستجرام"، وظهرت بعدة إطلالات مميزة في مناسبات مختلفة.

ولاقت الصور تفاعلًا واسعًا من محبيها، وجاءت أبرز التعليقات: "قمر"، "ما شاء الله تحفة"، "ربنا يحميكي"، "خطيرة"، "كل صورة ولا أروع ربنا يحفظك".

يذكر أن آخر ظهور للفنانة هنا شيحة كان خلال حفل ختام الدورة الـ36 من مهرجان قرطاج السينمائي الدولي، إذ ظهرت بإطلالة أنيقة ارتدت خلالها بدلة سوداء.





