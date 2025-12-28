المركز القومي للسينما ينعي المخرج الكبير داود عبد السيد

نعت رئاسة المركز القومي للسينما، متمثلة في الدكتور أحمد صالح، رحيل المخرج الكبير داوود عبد السيد، الذي وافته المنية أمس السبت، تاركاً خلفه إرثاً فنياً عظيماً يعد علامة مضيئة في تاريخ السينما العربية.

وأشاد المركز في بيانه بالمسيرة السينمائية الرائعة والمتفردة للراحل، واصفاً إياه بكونه قامة من قامات السينما المصرية التي جمعت بين الجرأة الفكرية والعمق الإنساني، حيث نجحت أعماله في التعبير عن الواقع المصري وطرح تساؤلات وجودية ملحة حول قضايا الهوية، والعدالة، والحرية، عبر نماذج بشرية صادقة تمس وجدان الجمهور.

كما ثمن أحمد صالح، الدور الإداري للفقيد كعضو بمجلس إدارة المركز القومي للسينما، حيث ساهمت رؤيته في إثراء السياسات الثقافية ودعم الحراك السينمائي.

واختتم المركز القومي للسينما، بتقديم خالص العزاء لأسرة الفقيد وتلامذته وجمهوره، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده برحمته ويلهم ذويه الصبر.

جنازة وعزاء داوود السيد

أعلنت نقابة المهن السينمائية عن موعد ومكان جنازة وعزاء المخرج الكبير داوود عبدالسيد، الذي غادر عالمنا اليوم السبت 27 ديسمبر.

تشيع أسرة المخرج داوود عبدالسيد، جنازته اليوم الأحد 28 ديسمبر، من كنيسة مارمرقس في شارك كليوباترا بمنطقة مصر الجديدة في تمام الواحدة ظهرًا.

ويقام العزاء في السادسة مساء يوم الاثنين 29 ديسمبر، بقاعة يوسف النجار في كنيسة مار مرقس بشارع كليوباترا بمنطقة مصر الجديدة.

