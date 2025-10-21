إعلان

تامر حسني يعلن حصوله على جائزة الأيقونة العالمية الملهمة

كتب : مصطفى حمزة

04:11 م 21/10/2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    تامر-حسني
  • عرض 3 صورة
    منشور-تامر-حسني

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف النجم تامر حسني، عن مشاركته في عرض أزياء عالمي، وحصوله على جائزة الأيقونة العالمية الملهمة.

ونشر تامر حسني عبر صفحته الرسمية في موقع فيسبوك، صورة له من عرض الأزياء، وكتب: "يشرفني حقًا المشاركة في عرض فاشن فاكتور وأود أن أعبر عن خالص تقديري للجنة على تقديرها الخاص، ومنحي جائزة الأيقونة العالمية الملهمة 2025".

وتابع: "إنه لشرف عظيم لـ SEVEN أن تظهر في أول عرض دولي لها، جنبًا إلى جنب مع أسماء مرموقة مثل Dolce & Gabbana وغيرها من العلامات التجارية المشهورة".

وقدم النجم تامر حسني، مؤخرا أغنية "من كان ياما كان"، في مهرجان نقابة المهن التمثيلية المسرحي.

منشور-تامر-حسني

تامر حسني جائزة الأيقونة العالمية الملهمة عرض أزياء عالمي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

"لا أراك".. مراكز شباب القرى تدفع الرياضيين من ذوي الإعاقة للاعتزال (تحقيق)
هبط 105 جنيهات.. لماذا عادت أسعار الذهب للانخفاض اليوم في مصر؟
السر تحت السرير.. لغز جديد يقلب "جريمة المنشار" بالإسماعيلية
ما قصة اقتراح إسرائيل الغريب "حرق جثة يحيى السنوار"؟
النجوم لن يكونوا الأبطال.. ملامح حفل افتتاح المتحف المصري الكبير -خاص