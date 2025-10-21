تامر حسني يعلن حصوله على جائزة الأيقونة العالمية الملهمة

كشف النجم تامر حسني، عن مشاركته في عرض أزياء عالمي، وحصوله على جائزة الأيقونة العالمية الملهمة.

ونشر تامر حسني عبر صفحته الرسمية في موقع فيسبوك، صورة له من عرض الأزياء، وكتب: "يشرفني حقًا المشاركة في عرض فاشن فاكتور وأود أن أعبر عن خالص تقديري للجنة على تقديرها الخاص، ومنحي جائزة الأيقونة العالمية الملهمة 2025".

وتابع: "إنه لشرف عظيم لـ SEVEN أن تظهر في أول عرض دولي لها، جنبًا إلى جنب مع أسماء مرموقة مثل Dolce & Gabbana وغيرها من العلامات التجارية المشهورة".

وقدم النجم تامر حسني، مؤخرا أغنية "من كان ياما كان"، في مهرجان نقابة المهن التمثيلية المسرحي.