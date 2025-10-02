نرمين الفقي تظهر بإطلالة جريئة والجمهور يغازلها (صور)

كتب- هاني صابر:



خطفت الفنانة نرمين الفقي، الأنظار إليها بإطلالة جريئة بأحدث ظهور لها.



ونشرت نرمين، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "خلينا نعيش".



وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "قمر وعسل وسكر، ما شاء الله، جميلة، عسل، القمر كله، السكر".



يذكر أن، نرمين الفقي شاركت مؤخرًا في مسلسل "فوبيا" بطولة سوسن بدر، رانيا يوسف، ناهد السباعي، وأحمد الرافعي، تأليف أحمد عزت، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.