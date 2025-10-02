إعلان

رامز أمير: خفيت من وجع ضهري بعد "تمرينة واحدة" بفضل فيديو شفته صدفة

كتبت- منال الجيوشي

02:15 م 02/10/2025
تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للفنان رامز أمير، يتحدث فيه عن ممارسته لتمرين أدى إلى علاج آلام الظهر التي عانى منها على مدار سنوات


وقال رامز أمير في الفيديو: "من سنين حسيت بوجع في ضهري مفيش دكتور عرف يعالجه، روحت لكل الدكاترة ومفيش نتيجة".
وتابع: "من حوالي ٥ أيام شوفت فيديو لحد أمريكي عامل فيديو عن نوع معين من الإصابات بتيجي في الضهر، وشرح الأعراض كانت بالظبط الأعراض اللي عندي كلها".


وأضاف: "شرح التمرين لحل المشكلة، قُلت ده كلام فاضي ومعملتوش، وبعد يومين قولت أجرب التمرينة اللي قال عليها، وعملت التمرينة ونمت صحيت سبحان الله لقيتني زي الفل".


الفنان رامز أمير تحدث سابقا عن ممارسته رياضة الباركور، كما يحرص على نشر فيديوهات وصور وهو يمارس تمارين رياضية.


وكان آخر أعمال الفنان رامز أمير مسلسل "رسالة الإمام" الذي عرض عام ٢٠٢٣، بطولة: خالد النبوي، نضال الشافعي، خالد أنور، حمزة العيلي.
وينصح بمراجعة طبيب علاج طبيعي للإشراف على العلاج من مثل هذه الآلام. وعدم الاعتماد على فيديوهات من وسائل التواصل.


