"فستان صيفي أنيق".. أحدث جلسة تصوير لـ ياسمين رئيس والجمهور يعلق

شاركت الفنانة ياسمين رئيس متابعيها على السوشيال ميديا، جلسة تصوير جديدة، من استعدادها للظهور على شاشة التلفزيون في برنامج "ضيفي" على قناة الشرق.

ونشرت ياسمين صورًا لها عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، ظهرت بإطلالة أنيقة مرتدية فستان كلاسيكي صيفي ، وكتبت: "من كواليس حلقة ضيفي مع معتز الدمرداش، استنوني الجمعة الساعة ٨ على قناة الشرق".

تفاعل المتابعين مع الصور، وجاءت التعليقات كالتالي: "مذهلة"، "أنيقة اوي"، "مفيش كدا في جمالك"، "حلو أوي الفستان".

شاركت ياسمين رئيس مؤخرًا، في فيلم ماما وبابا بطولة محمد عبدالرحمن توتا، ووئام مجدي وآخرين، من تأليف محمد صادق والإخراج لـ أحمد القيعي، المقرر عرضه بالسينمات في مصر اليوم 27 أغسطس الجاري، وعرضه في الخليج يوم 11 سبتمبر المقبل.

