تعرض الفنان إدوارد لموجة من الانتقادات، بعد استضافته الفنانة عزة سعيد في برنامجه "القاهرة اليوم"، حيث علق بعض المتابعين أن الضيفة تمر بحالة صحية لا تسمح لها بالظهور الإعلامي، ما دفع القناة لحذف الفقرة من صفحاتها الرسمية.

وعلق إدوارد على الجدل، عبر حسابه على "فيسبوك"، قائلًا: "لما فريق الإعداد بلغني بوجود الفنانة عزة سعيد فرحت جدًا، إني هستضيف فنانة زميلة وموهوبة غايبة بقالها فترة عن الوسط الفني، زي ما دايمًا بعمل في برنامج (القاهرة اليوم) وبستضيف كبار النجوم اللي أسعدونا وبكرمهم".

وتابع: "إحنا طبعًا برنامج على الهواء، ولما لقيت الضيفة عندها مشكلة احترمت ده وقفلت الفقرة قبل ميعادها احترامًا ليها، من غير ما أبين استغرابي من الكلام".

وأضاف: "هنحذف الفيديو من على صفحة القناة لأننا بنحترم كل الناس، وأنا باعتذر لو حد زعل مني، أكيد مكنتش أقصد حاجة وحشة، ونيتي صافية زي ما الناس كلها عارفة إني دايمًا بحب وبادعم كل فنان."

وكانت الفنانة عزة سعيد صرحت خلال اللقاء بأنها تمتلك مجموعة من الأفلام في دور العرض حاليًا، وحصلت على جوائز عالمية، كما زعمت حصولها على لقب ملكة جمال لبنان ودبي لهذا العام، وأنها تستعد للسفر إلى أمريكا للمشاركة في مسابقة جديدة، وهو ما أثار موجة من الجدل بين المتابعين.

جدير بالذكر أن الفنانة عزة سعيد ممثلة مصرية شاركت في عدد من الأعمال السينمائية والتلفزيونية، من أبرزها: "صعيدي رايح جاي" عام 2001، و"ميدو مشاكل" عام 2003، و"الباشا تلميذ" عام 2004.

