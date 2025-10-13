وفاة شقيق المطربة ميادة الحناوي بعد صراع مع المرض

أعلنت نقابة الفنانين السوريين، منذ قليل، وفاة الباحث الموسيقي عثمان حناوي، شقيق الفنانة ميادة الحناوي.

وكتب حساب النقابة عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "تعازينا القلبية للزميلة الفنانة القديرة ميادة حناوي ، بوفاة شقيقها الباحث الموسيقي عثمان حناوي ، إنا لله و إنا إليه راجعون".

واعلن أيضًا، الممثل السوري قاسم ملحو، خبر الوفاة عبر حسابه بموقع "انستجرام": "عثمان حناوى في ذمة الله بعد صراع مع المرض، ترحموا عليه، ربي يرحمه ويغفر له، ولاحول ولاقوة الا بالله".

ولدت المطربة السورية ميادة الحناوي عام 1959 في مدينة حلب، ولقبت بـ مطربة الجيل، ولحن لها كبار الملحنين العرب أمثال بليغ حمدي، رياض السنباطي، محمد الموجي، محمد سلطان، حلمي بكر، فاروق سلامة، سيد مكاوي، سامي الحفناوي، وصلاح الشرنوبي.

