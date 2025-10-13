بعد عقد قرانها على هادي الباجوري.. 20 صورة ومعلومات عن هايدي خالد

روبي تشعل أجواء حفلها الغنائي في باريس تحت شعار "كامل العدد".. صور

احتفلت منذ قليل، الفنانة هايدي خالد بعقد قرانها على المخرج هادي الباجوري، في حفل اقتصر على حضور الأهل والأصدقاء المقربين من العروسين.

حرص الثنائي على التقاط صورًا تذكارية ورومانسية، خلال الاحتفال بعقد القران.

ونستعرض في التقرير التالي، معلومات عن الفنانة هايدي خالد.

- هايدي خالد ممثلة مصرية ولدت في 14 أبريل من عام 1994 في القاهرة.

- درست طب الأسنان في كلية طب الفم والأسنان بجامعة أكتوبر عام 2017.

- اختارها المخرج خالد الحلفاوي للمشاركة في مسلسل بدل الحدوتة تلاتة كأول مشاركة لها.

- شاركت في عدد بسيط من الأعمال الدرامية، وهي مسلسل بدل الحدوتة تلاتة، ومسلسل إلا أنا الجزء الثاني.

- وتشارك حاليًا في مسلسل سفاح الجيزة بطولة الفنان أحمد الفيشاوي.

- تشارك في فيلم "هيبتا: لمناظرة الأخيرة"، بطولة منة شلبي.

