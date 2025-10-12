الرياض- منى الموجي:

بدأت منطقة "بوليفارد وورلد" السبت 11 أكتوبر، استقبال الجمهور، ضمن فعاليات موسم الرياض بنسخته السادسة، والتي تم افتتاحها يوم الجمعة 10 أكتوبر بمسيرة ضخمة.

وأضافت منطقة "بوليفارد وورلد" في عام 2025 ثلاث مناطق جديدة، تمثل: الكويت، إندونيسيا، وكوريا الجنوبية، إلى جانب تطوير عدد من المناطق المفضلة لدى الزوار في المواسم السابقة.

وتضم المنطقة التي تفتح أبوابها للزوار من الساعة الرابعة عصراً حتى الـ 12 بعد منتصف الليل، 24 منطقة فرعية، بينها إلى جانب المناطق الجديدة: السعودية، أفريقيا، تركيا، إيران، اليابان، الصين، فرنسا، إيطاليا، المغرب، اليونان، المكسيك، إسبانيا، مصر، الولايات المتحدة، الهند، آسيا، بلاد الشام، البحيرة، الرصيف، والغابة.

جدير بالذكر أن عدد كبير من الجمهور احتشد أمس الجمعة لمشاهدة الافتتاح الكبير، ومتابعة المسيرة التي بدأت في الرابعة عصراً، وتم نقلها على الهواء مباشرة، وشهدت تواجد بالونات ضخمة، بينها بالونات تمثل الملاكمة، وأخرى التنس، وثالثة كابتن ماجد يتابع الجري وراء كرة القدم، ورابعة للكرتون الشهير مازنجر يطير في السماء.