"تاتو وفستان جريء".. آيه سليم تنشر صورًا جديدة من أحدث جلسة تصوير

خطفت الفنانة آية سليم أنظار المتابعين من أحدث جلسة تصوير على السوشيال ميديا.

ونشرت آيه صورًا لها عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، ظهرت فيها مرتدية فستان جريء، وتضع تاتو على ذراعه الأيمن والأيسر.

وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع الصور، وجاءت كالتالي: "جميلة للغاية"، "رائعة وجميلة يا قمر"، "أحلى قمر"، "تحفة بجد".

يذكر أن، آية سليم تشارك بفيلم "السلم والثعبان لعب عيال" وسط مجموعة من نجوم السينما المصرية هم عمرو يوسف، أسماء جلالـ ظافر العابدين، قصة طارق العريان، تأليف أحمد حسني، إخراج طارق العريان، ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

