كنزي عمرو دياب تنشر صورا مع صديقاتها والجمهور يغازلها



شاركت كنزي ابنة الهضبة عمرو دياب، صورا مع صديقاتها بأحدث ظهور لها.



ونشرت كنزي، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "آخر واحدة واقفة"



وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "عسل يا كنزي، قمر، مين الحلو ده؟، سكر أوي".



يُذكر أن عمرو دياب طرح مؤخرًا أحدث ألبوماته الغنائية بعنوان "ابتدينا"، والذي ضم مجموعة متنوعة من الأغاني، من بينها: "خطفوني، يالا، ماليش بديل، ارجعلها، دايمًا فاكر، شايف قمر، ابتدينا، يا بخته، هلونهم، حبيبتي ملاك، بابا، ما تقلقش، خبر أبيض، قفلتي اللعبة، إشارات".