إعلان

كنزي عمرو دياب تنشر صورا مع صديقاتها والجمهور يغازلها

كتب : هاني صابر

04:45 م 11/10/2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    كنزي عمرو دياب (1)
  • عرض 4 صورة
    كنزي عمرو دياب (2)
  • عرض 4 صورة
    كنزي عمرو دياب (3)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


شاركت كنزي ابنة الهضبة عمرو دياب، صورا مع صديقاتها بأحدث ظهور لها.


ونشرت كنزي، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "آخر واحدة واقفة"


وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "عسل يا كنزي، قمر، مين الحلو ده؟، سكر أوي".


يُذكر أن عمرو دياب طرح مؤخرًا أحدث ألبوماته الغنائية بعنوان "ابتدينا"، والذي ضم مجموعة متنوعة من الأغاني، من بينها: "خطفوني، يالا، ماليش بديل، ارجعلها، دايمًا فاكر، شايف قمر، ابتدينا، يا بخته، هلونهم، حبيبتي ملاك، بابا، ما تقلقش، خبر أبيض، قفلتي اللعبة، إشارات".

كنزي عمرو دياب صديقاتها أحدث ظهو

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

"الري" تكشف كيفية مواجهة التصرفات غير المنضبطة للسد الإثيوبي