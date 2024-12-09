مهرجان البحر الأحمر.. محمد سامي: "لما جالي سيناريو مكتوب عليه وحيد حامد عيطت ورقصت"

جدة- منى الموجي:

نظم مهرجان البحر الأحمر السينمائي ضمن فعاليات دورته الرابعة في جدة بالمملكة العربية السعودية جلسة حوارية بعنوان "محمد سامي.. المجدد للدراما العربية" بحضور النجوم: يسرا، ماجد المصري، بشرى، شيماء سيف، محمود حجازي، مي عمر، ريم سامي.

حكى المخرج محمد سامي، أن عملا كاد يجمعه مع الكاتب الكبير الراحل وحيد حامد، والتقى به أكثر من مرة، لكن لم يخرج إلى النور.

وقال سامي "كان فيه فيلم مكانش لينا حظ يطلع للنور اشتغلته أنا وأستاذي وحيد حامد، وفرق في حياتي ككاتب، وكمان تجربتي مع الكاتب أحمد محمود أبو زيد اللي كتب قصة رائعة هي مسلسل آدم واستفدت منه، لأنه فاهم يعني إيه مخرج ويعني إيه يشتغل معاه على التطوير، لكن فيه مؤلفين ابقى أنا اللي عامل الفكرة وكاتب الحوار والسيناريو ويبقى هو اللي معترض، وبيخاف قدام الناس إنه يقول المخرج ألف له ودي مشكلة كبيرة".

وعاد سامي ليؤكد أن الوسط الفني به الكثير من المؤلفين المهمين جدا "مش دايما عندي حظ اني أتعاون معاهم". وعن قصة العمل الذي كاد يجمعه والسيناريست الكبير وحيد حامد، قال "جالي سيناريو مكتوب عليه وحيد حامد عيطت، وأنا ومي قعدنا نرقص بالمخدات في البيت، وقعدت أقول هعمل فيلم لوحيد حامد، ورحت قعدت معاه ولمدة نص ساعة متكلمش، هو كان مش شخص عادي على كل المستويات، مش هيتكرر الله يرحمه".

وتابع سامي "بعد نص ساعة قالي انت شفت الفيلم إزاي، وكنت عايز ابهره وفتحت الكتب كلها، فقالي: (انت مجعلص الموضوع ليه كده، أهم حاجة في الفيلم تحسه عشان الناس تصدقه)".

جدير بالذكر أن مهرجان البحر السينمائي افتتح فعاليات دورته الرابعة مساء الخميس الموافق 5 ديسمبر، بحضور كوكبة من نجوم الفن، بينهم: ويل سميث، يسرا، مايكل دوجلاس، ليلى علوي، كاثرين زيتا جونز، نادية الجندي، نبيلة عبيد، كارينا كابور، عامر خان، سبايك لي، يسرا اللوزي، حسن الرداد، إيمي سمير غانم، ماجدة زكي، منى زكي، أحمد حلمي.