"فستان وبوكية ورد".. أحدث جلسة تصوير لـ يارا السكري باللون الأحمر

كتب : معتز عباس

06:32 م 14/01/2026
كشفت الفنانة يارا السكري عن أجمل إطلالاتها في بداية عام 2026.

شاركت يارا السكري متابعيها على موقع "انستجرام"، أحدث جلسة تصوير خضعت لها "بالأحمر"، حيث ظهرت مرتدية فستان أحمر وتمسك "بوكية ورد" كبير.

تفاعل المتابعين مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: "الله على إحساس إليسا"، "قمر يا قلبي"، "حلاوتك في الأحمر"، "أحلى من الورد"، "جميلة يا نجمة".

تشارك يارا السكري ودرة، في موسم دراما رمضان 2026 بمسلسل "علي كلاي" بطولة أحمد العوضي، بيومي فؤاد، يارا السكري، محمود البزاوي، وآخرين، وتأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبد السلام.

الفنانة يارا السكري يارا السكري على إنستجرام يارا السكري بفستان أحمر إطلالة يارا السكري

