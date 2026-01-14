بسمة بوسيل وابنها آدم في أحدث ظهور من رحلة سفاري بالبيتش باجي.. صور

بفستان محتشم.. نسرين طافش تخطف الأنظار من أحدث جلسة تصوير لها

كتب - معتز عباس:

كشفت الفنانة بسمة بوسيل عن قضائها أوقاتًا ممتعة في رحلة سفاري في منطقة "ديزرت روك".

ونشرت بسمة مجموعة صور لها بصحبة ابنها أدم تامر حسني وصديقاتها، وهي تخوض جولة سفاري بـ"البيتش باجي"، والتجول وسط الصحراء وصعود الجبال.

وكتبت بسمة تعليقًا على الصور: "المكان الذي تتحمس فيه القلوب الصغيرة ويستريح البالغون حقًا، أنشطة لا نهاية لها للصغار ، وسلام خالص للكبار".

يُذكر أن بسمة بوسيل طرحت مؤخرًا ألبومها الغنائي الجديد بعنوان "حلم"، والذي ضم 6 أغنيات من أبرزها: "أبو حب"، "هو اللي نسيني"، و"وصلتني شي أخبار".

