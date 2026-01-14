إعلان

بسمة بوسيل وابنها آدم في أحدث ظهور من رحلة سفاري بالبيتش باجي.. صور

كتب : معتز عباس

07:21 م 14/01/2026 تعديل في 08:04 م
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    بسمة بوسيل رحلة سفاري
  • عرض 6 صورة
    بسمة بوسيل وادم
  • عرض 6 صورة
    بسمة بوسيل وصديقاتها
  • عرض 6 صورة
    بسمة بوسيل ونجلها ادم
  • عرض 6 صورة
    بسمة بوسيل تقود بيتش باجي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب - معتز عباس:

كشفت الفنانة بسمة بوسيل عن قضائها أوقاتًا ممتعة في رحلة سفاري في منطقة "ديزرت روك".

ونشرت بسمة مجموعة صور لها بصحبة ابنها أدم تامر حسني وصديقاتها، وهي تخوض جولة سفاري بـ"البيتش باجي"، والتجول وسط الصحراء وصعود الجبال.

وكتبت بسمة تعليقًا على الصور: "المكان الذي تتحمس فيه القلوب الصغيرة ويستريح البالغون حقًا، أنشطة لا نهاية لها للصغار ، وسلام خالص للكبار".

يُذكر أن بسمة بوسيل طرحت مؤخرًا ألبومها الغنائي الجديد بعنوان "حلم"، والذي ضم 6 أغنيات من أبرزها: "أبو حب"، "هو اللي نسيني"، و"وصلتني شي أخبار".

اقرأ أيضا..

"قمر في الأبيض".. نسرين طافش تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة وساحرة

"فستان وبوكية ورد".. أحدث جلسة تصوير لـ يارا السكري باللون الأحمر

بسمة بوسيل وابنها آدم بسمة بوسيل وابنها في رحلة سفاري الفنانة بسمة بوسيل

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

تحسبا لهجوم أمريكي على إيران.. بريطانيا تسحب بعض قواتها من قطر
شئون عربية و دولية

تحسبا لهجوم أمريكي على إيران.. بريطانيا تسحب بعض قواتها من قطر
"استحواذ للأسود واشتباكات بين الجهازين".. ملخص شوط مصر والسنغال الأول في
رياضة عربية وعالمية

"استحواذ للأسود واشتباكات بين الجهازين".. ملخص شوط مصر والسنغال الأول في
شديد البرودة ورياح بهذه المناطق.. توقعات حالة طقس غدًا الخميس
أخبار مصر

شديد البرودة ورياح بهذه المناطق.. توقعات حالة طقس غدًا الخميس
لماذا الجنيه عكس اتجاهه الصاعد وانخفض مقابل الدولار لليوم الثاني؟
أخبار البنوك

لماذا الجنيه عكس اتجاهه الصاعد وانخفض مقابل الدولار لليوم الثاني؟
تنبيهات جديدة بشأن ساعات العمل بالسكة الحديد
أخبار مصر

تنبيهات جديدة بشأن ساعات العمل بالسكة الحديد

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

نيجيريا

- -
22:00

المغرب

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

لحظة بلحظة.. مصر 0 ضد 0 السنغال
التعليم تصدر قرارًا بإعادة تسكين 30 ألف معلم مساعد بسبب ظروف قهرية
تردد القناة الجزائرية الناقلة لمباراة مصر والسنغال مجانًا في أمم أفريقيا
السفينة تتجه للغرق.. ماذا يحدث على متن FENER قرب شاطئ بورسعيد؟ - صور