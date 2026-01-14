إعلان

شديد البرودة ورياح بهذه المناطق.. توقعات حالة طقس غدًا الخميس

كتب : محمد أبو بكر

07:06 م 14/01/2026
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدًا الخميس 15 يناير 2026 والأحوال الجوية المتوقعة.

وقالت "الأرصاد"، بحسب بيانها، الأربعاء، إنه يسود غدًا الخميس، طقس شديد البرودة في الصباح الباكر، مائل للدفء نهاراً، شديد البرودة ليلاً، كما يتكون الصقيع على المزروعات على شمال الصعيد ووسط سيناء والصحراء الغربية.

وأضافت "الهيئة"، أن حالة طقس غدًا الخميس تشهد شبورة مائية من (3 : 10 صباحاً): على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ووسط سيناء وشمال الصعيد قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق.

وأوضحت أن حالة الطقس غدًا تشهد نشاطًا للرياح، على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا الخميس 15 يناير 2026:

القاهرة الكبرى ومدن القناة: العظمى 19 والصغرى 12.

جنوب الوجه البحري: العظمى 18 والصغرى 11.

السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري: العظمى 18 والصغرى 10.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 22 والصغرى 14.

شمال الصعيد: العظمى 19 والصغرى 05.

جنوب الصعيد: العظمى 23 والصغرى 09.

