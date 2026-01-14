إعلان

بفستان محتشم.. نسرين طافش تخطف الأنظار من أحدث جلسة تصوير لها

كتب : نوران أسامة

04:40 م 14/01/2026
شاركت الفنانة نسرين طافش جمهورها صورًا جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، ولاقت إعجاب متابعيها ومحبيها.

ونشرت نسرين الصور عبر حسابها لخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة أنيقة ارتدت خلالها فستان طويل باللون الأبيض ووضعت مكياج هادئ أبرز جمال ملامحها.

وتفاعل الجمهور مع الصور، وجاءت أبرز التعليقات: "أجمل واحدة في المكان"، "البساطة والشياكة"، "خطيرة"، "ماشاء الله ولا غلطة"، "ياريت تلبسي كده على طول"، "الله يحميكي حبيبتي"، "الجمال كله بالصور".

يُذكر أن نسرين طافش تخوض تجربة التأليف للمرة الأولى من خلال مشاركتها في بطولة مسلسل جديد بعنوان "أنا وهو وهم"، الذي يجمعها بالفنان أحمد صلاح حسني، والمقرر عرضه ضمن منافسات موسم دراما رمضان 2026.



نسرين طافش

