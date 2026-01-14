"قمر في الأبيض".. نسرين طافش تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة وساحرة

خطفت الفنانة نسرين طافش الأنظار من أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا.

ونشرت نسرين مجموعة صور عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، ظهرت بإطلالة أنيقة مرتدية فستان شتوي طويل باللون الأبيض.

نالت الصور إعجاب المتابعين، الذين جاءت تعليقاتهم كالتالي: "الجمال كله"، "قمر مصور"، "قمر يا قلبي"، "الحلوة بالأبيض"، "طلي بالأبيض يا قمر".

يذكر أن، آخر أعمال نسرين طافش فيلم "الدشاش" الذي عرض بالسينمات وهو من إخراج سامح عبدالعزيز، وبطولة محمد سعد، باسم سمرة، خالد الصاوي، زينة، رشوان توفيق، أحمد فهيم، مريم الجندي.

اقرأ أيضا..

"فستان وبوكية ورد".. أحدث جلسة تصوير لـ يارا السكري باللون الأحمر

ماذا قالت آيتن عامر عن توقعاتها لنتيجة مباراة مصر والسنغال؟