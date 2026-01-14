إعلان

ماذا قالت آيتن عامر عن توقعاتها لنتيجة مباراة مصر والسنغال؟

كتب : هاني صابر

06:28 م 14/01/2026

الفنانة آيتن عامر

كشفت الفنانة آيتن عامر، عن توقعاتها لنتيجة مباراة منتخبي مصر والسنغال، التي تقام مساء اليوم الأربعاء.

وكتبت آيتن عامر، عبر حسابها على فيسبوك: "النهاردة نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية، إن شاء الله الفوز لمنتخبنا مصر 2–1 ، ثقة في الرجالة، إن شاء الله نفرح النهاردة".

ويخوض منتخب مصر الأول لكرة القدم مواجهة من العيار الثقيل أمام نظيره منتخب السنغال في واحدة من أقوى مباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025، والتي تقام على الأراضي المغربية.

ويحتضن ملعب ابن بطوطة الكبير بمدينة طنجة المغربية المواجهة المرتقبة بين "الفراعنة" و "أسود التيرانجا" ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس أمم إفريقيا 2025.

