بإطلالة جريئة.. أحدث ظهور لـ كارول سماحة والجمهور يعلق (صور)

شاركت الفنانة كارول سماحة، متابعيها عبر السوشيال ميديا، صورا لها من أحدث ظهور.

ونشرت سماحة، الصور التي ظهرت فيها بإطلالة جريئة، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "لم أسعى وراء الأحلام، بل أصبحت حلما".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "جمالك، أحلى واحدة، عسل أوي، القمر".

يذكر أن، آخر أعمال كارول سماحة أغنية "وقت الحب" التي طرحتها مؤخرا عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب".