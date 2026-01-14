إعلان

بإطلالة جريئة.. أحدث ظهور لـ كارول سماحة والجمهور يعلق (صور)

كتب : هاني صابر

07:27 م 14/01/2026 تعديل في 08:04 م
شاركت الفنانة كارول سماحة، متابعيها عبر السوشيال ميديا، صورا لها من أحدث ظهور.

ونشرت سماحة، الصور التي ظهرت فيها بإطلالة جريئة، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "لم أسعى وراء الأحلام، بل أصبحت حلما".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "جمالك، أحلى واحدة، عسل أوي، القمر".

يذكر أن، آخر أعمال كارول سماحة أغنية "وقت الحب" التي طرحتها مؤخرا عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب".

