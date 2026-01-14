بإطلالة جريئة.. أحدث ظهور لـ كارول سماحة والجمهور يعلق (صور)
كتب : هاني صابر
-
عرض 4 صورة
-
عرض 4 صورة
-
عرض 4 صورة
-
-
عرض 4 صورة
شاركت الفنانة كارول سماحة، متابعيها عبر السوشيال ميديا، صورا لها من أحدث ظهور.
ونشرت سماحة، الصور التي ظهرت فيها بإطلالة جريئة، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "لم أسعى وراء الأحلام، بل أصبحت حلما".
وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "جمالك، أحلى واحدة، عسل أوي، القمر".
يذكر أن، آخر أعمال كارول سماحة أغنية "وقت الحب" التي طرحتها مؤخرا عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب".