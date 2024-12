علي جابر يخضع لاختبار كشف الكذب.. ماذا قال عن نجوى كرم وأحمد حلمي وباسم يوسف؟

كتب - معتز عباس:

خضع الإعلامي اللبناني علي جابر لاختبار جهاز اختبار كشف الكذب، في حلقة من تقديم الإعلامية شيرين عرفة، وذلك على هامش فعاليات الموسم السابع من برنامج اكتشاف المواهب "Arabs Got Talent".

ووجهت الإعلامية شيرين عرفة عدة أسئلة لضيفها علي جابر، والتي كانت تتعلق بصديقته النجمة نجوى كرم، والفنان أحمد حلمي، والإعلامي باسم يوسف.

وقال، جابر: "أنا مواليد برج الأسد لكني لست زير نساء، كما قمت بمجاملة نجوى كرم أكثر من مرة على إطلالتها لكنه بيني وبين نفسي لم تعجبني".

وأوضح علي جابر، الفرق بين حلمي وباسم، قائلًا: "أنا اتعودت على أحمد حلمي وقضيت وقت كتير معه، لكن الفترة الجاية مع باسم هتعود عليه".

نجح فريق "Mandalab"، في الفوز بلقب الموسم السابع من برنامج اكتشاف المواهب "Arabs Got Talent"، بعد تقديم أداء مبهر على مدار حلقات البرنامج.

فريق "Mandalab" المكون من دول المغرب وفرنسا والجزائر، شارك في جميع الحلقات حتى الحلقة النهائية من برنامج "Arabs Got Talent".

برنامج "Arabs Got Talent"، في موسمه السابع، يشهد ضم الفنان باسم يوسف، إلى لجنة التحكيم، مع نجمي المواسم السابقة الفنانة نجوى كرم والفنان ناصر القصبي ، ومن المقرر عرض أولى حلقات الموسم الجديد يوم 16 أكتوبر.

