هدى الإتربي تخطف الأنظار من كواليس فيلمها الجديد 101 مطافي.. صور

كتب : معتز عباس

09:37 م 31/12/2025 تعديل في 09:48 م
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    هدى الاتربي تصور فيلم 101
  • عرض 6 صورة
    كواليس تصوير فيلم 101 لهدى الاتربي
  • عرض 6 صورة
    استعدادات هدى الاتربي لتصوير 101 مطصافي
  هدى الاتربي
    هدى الاتربي في كواليس 101 مطافي
  • عرض 6 صورة
    هدى الاتربي

شاركت الفنانة هدى الإتربي متابعيها على السوشيال ميديا، صورًا من كواليس مشاركتها في فيلم 101 مطافي.

وظهرت هدى في الكواليس بإطلالة أنيقة مرتدية فستان مميز تجلس على مكتب، وكتبت عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام": استنونا في فيلم ١٠١ مطافي، بطولة محمد عبد الرحمن، آوس آوس، بيومي فؤاد، عبد الرحمن ظاظا، من تأليف ضياء محمد وإخراج محمد آمين وإنتاج أحمد السبكي".

ووجهت هدى الإتربي التهنئة لمتابعيها: "سنة جديدة سعيدة عليكو وعلي كل الي بتحبوهم".

آخر أعمال هدى الإتربي الفنية

يذكر أن الفنانة هدى الإتربي في مسلسل "العتاولة 2" الذي عرض في دراما رمضان 2025، على قناة "ام بي سي مصر".

مسلسل "العتاولة 2" بطولة أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، زينة، فيفي عبده، نسرين أمين، مصطفى أبو سريع، ثراء جبيل، مريم الجندي، أحمد كشك، مي القاضي، زينب العبد، أمير صلاح الدين، ومن تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج أحمد خالد موسى.

مسلسل هدى الإتربي الجديد في رمضان 2026

تشارك هدى الإتربي في مسلسل "الكل بيحب مودي"، رمضان 2026، بطولة ياسر جلال، ميرفت أمين، أيتن عامر، مصطفى أبو سريع، محسن منصور، ومن تأليف أيمن سلامة، وإخراج أحمد شفيق.

من زفاف شقيقتها إلى كواليس أعمالها.. ملك زاهر توثق أجمل لحظات 2025

"بشعر أبيض".. رامز جلال يؤدي مناسك العمرة في ختام عام 2025

