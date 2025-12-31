لاعب منتخب الجزائر يسجل رقما تاريخيا في كأس أمم أفريقيا

إمام عاشور ينشر صورا من معسكر منتخب مصر ويعلق

خطف صاحب ال 20 عاما إبراهيم مازا لاعب منتخب الجزائر، الأنظار بشكل كبير، خلال مشاركته مع منتخب محاربي الصحراء في النسخة الحالية من بطولة كأس أمم أفريقيا 2025.

ويقدم مازا رفقة منتخب الجزائر، مستويات كبيرة حتى الآن، في كأس أمم أفريقيا 2025، بعدما سجل هدفين في دور المجموعات حتى الآن بالبطولة، أمام كل من السودان وغينيا الاستوائية.

ونجح مازا في تسجيل هدف وصناعة آخر، خلال مباراة منتخب بلاده أمام غينيا الاستوائية، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات الجولة الثالثة بكأس أمم أفريقيا 2025.

وبات مازا أصغر لاعب في تاريخ منتخب الجزائر، يسجل هدف ويصنع آخر في مباراة واحدة بكأس أمم أفريقيا، بعمر 20 عاما فقط.

وأنهى منتخب الجزائر مبارياته في دور المجموعات ببطولة كأس أمم أفريقيا 2025، بالفوز على حساب غينيا الاستوائية بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

وينتظر محاربي الصحراء في دور ال 16 ببطولة كأس أمم أفريقيا، مواجهة منتخب الكونغو الديمقراطية.

