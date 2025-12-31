مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية

السودان

0 2
18:00

بوركينا فاسو

كأس الأمم الأفريقية

غينيا الاستوائية

1 3
18:00

الجزائر

كأس الأمم الأفريقية

الجابون

2 3
21:00

كوت ديفوار

كأس الأمم الأفريقية

موزمبيق

1 2
21:00

الكاميرون

كأس رابطة الأندية

بتروجت

2 1
17:00

البنك الاهلي

الدوري السعودي

نادي نيوم

1 3
17:25

الاتحاد

الدوري السعودي

الخلود

1 3
19:30

الهلال

الدوري السعودي

الشباب

2 3
19:30

القادسية

جميع المباريات

لاعب منتخب الجزائر يسجل رقما تاريخيا في كأس أمم أفريقيا

كتب - يوسف محمد:

09:52 م 31/12/2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    إبراهيم مازا (1)
  • عرض 7 صورة
    إبراهيم مازا (3)
  • عرض 7 صورة
    إبراهيم مازا (4)
  • عرض 7 صورة
    إبراهيم مازا (2)
  • عرض 7 صورة
    إبراهيم مازا (1) (1)
  • عرض 7 صورة
    إبراهيم مازا (2) (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

خطف صاحب ال 20 عاما إبراهيم مازا لاعب منتخب الجزائر، الأنظار بشكل كبير، خلال مشاركته مع منتخب محاربي الصحراء في النسخة الحالية من بطولة كأس أمم أفريقيا 2025.

ويقدم مازا رفقة منتخب الجزائر، مستويات كبيرة حتى الآن، في كأس أمم أفريقيا 2025، بعدما سجل هدفين في دور المجموعات حتى الآن بالبطولة، أمام كل من السودان وغينيا الاستوائية.

ونجح مازا في تسجيل هدف وصناعة آخر، خلال مباراة منتخب بلاده أمام غينيا الاستوائية، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات الجولة الثالثة بكأس أمم أفريقيا 2025.

وبات مازا أصغر لاعب في تاريخ منتخب الجزائر، يسجل هدف ويصنع آخر في مباراة واحدة بكأس أمم أفريقيا، بعمر 20 عاما فقط.

وأنهى منتخب الجزائر مبارياته في دور المجموعات ببطولة كأس أمم أفريقيا 2025، بالفوز على حساب غينيا الاستوائية بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

وينتظر محاربي الصحراء في دور ال 16 ببطولة كأس أمم أفريقيا، مواجهة منتخب الكونغو الديمقراطية.

أقرأ أيضًا:

وفيات مأساوية وتألق.. 12 لاعبًا لم تنساهم جماهير أنديتهم

"جوائز وألقاب تاريخية".. 15 صورة ترصد أجمل المواقف بين محمد صلاح وزوجته عام 2025

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

إبراهيم مازا منتخب الجزائر كأس الأمم الأفريقية 2025 كأس الأمم الأفريقية مباراة الجزائر المقبلة

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد
ابنة هند رستم تكشف لمجدي الجلاد ثروة والدتها التي تركتها بعد وفاتها
مد ساعات تشغيل المترو وقطار العاصمة بمناسبة رأس السنة
توجيهات عاجلة من مدبولي للحكومة بشأن "حياة كريمة" والحماية الاجتماعية
"آيفون" بماء زمزم.. تجار يستغلون معتمرين للاستيلاء على المليارات من خزينة الدولة
أسيرات القبيلة.. حظر الزواج باسم "نقاء الدم"