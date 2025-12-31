وثائق وتسجيلات تكشف تحرك عسكري لضباط من نظام الأسد في الساحل السوري

كشفت وثائق وتسجيلات صوتية لضباط كبار في نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد، تتضمن مخططات لترتيب وتنفيذ عمليات عسكرية ضد الحكومة السورية خلال الفترة الماضية.

وقالت قناة الجزيرة خلال تقرير اليوم الأربعاء، إنها حصلت على تسجيلات تبلغ مدتها 74 ساعة، إضافة إلى أكثر من 600 وثيقة، جرى تسريبها من قبل شخص تمكن من اختراق هواتف مجموعة من ضباط النظام السابق، بعد أن أوهمهم بأنه ضابط في جهاز الموساد الإسرائيلي.

وأوضحت الجزيرة أن التسجيلات والوثائق تكشف محاولات لقيادات في نظام بشار الأسد لإعادة تنظيم صفوفها والبدء بتحرك مسلح في منطقة الساحل السوري. كما أشارت إلى أن الوثائق تُبرز دور سهيل الحسن، قائد القوات الخاصة في النظام السابق، والعميد السابق غياث دلا في هذه التحركات.

وأكدت التسجيلات أن رجل الأعمال رامي مخلوف، ابن خال بشار الأسد، يعد الداعم الرئيسي لتحركات سهيل الحسن، لافتة إلى أن الحسن حاول إقناع من كان يعتقد أنه ضابط إسرائيلي بتقديم الدعم لتحركه داخل سوريا.

وتضمنت التسجيلات إشادة سهيل الحسن، قائد القوات الخاصة في النظام السوري المخلوع، بالعمليات الإسرائيلية في قطاع غزة، وفق ما أوردته القناة.

ومن جانبه قال المتحدث باسم الداخلية السورية، نور الدين البابا، إن الوثائق تؤكد استعداد فلول النظام للعمل مع أعداء سوريا لأجندات انفصالية.

وأكد المتحدث باسم الداخلية السورية خلال تصريحات للجزيرة، أن لديهم معلومات عن أماكن وجود رؤوس النظام السابق وعن اتصالاتهم وخططهم.

وأشار إلى أن فلول النظام السابق، تتعمد شن هجمات خلال الأعياد الرسمية والدينية، لان لديهم مصالح اقتصادية في سوريا جمعوها من دم الشعب.