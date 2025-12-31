مباريات الأمس
كأس الأمم الأفريقية

السودان

0 2
18:00

بوركينا فاسو

كأس الأمم الأفريقية

غينيا الاستوائية

1 3
18:00

الجزائر

كأس الأمم الأفريقية

الجابون

2 3
21:00

كوت ديفوار

كأس الأمم الأفريقية

موزمبيق

1 2
21:00

الكاميرون

كأس رابطة الأندية

بتروجت

2 1
17:00

البنك الاهلي

الدوري السعودي

نادي نيوم

1 3
17:25

الاتحاد

الدوري السعودي

الخلود

1 3
19:30

الهلال

الدوري السعودي

الشباب

2 3
19:30

القادسية

حفيظ دراجي يتغنى بمنتخب الجزائر ومدربه.. ماذا قال؟

كتب : محمد عبد الهادي

09:55 م 31/12/2025
أشاد المعلق الجزائري حفيظ دراجي، بمنتخب الجزائر ومدربه الكرواتي فلاديمير بيتكوفيتش بعد قيادته لمحاربي الصحراء لعبور دور المجموعات من أمم أفريقيا بدون هزيمة.

وتأهل المنتخب الجزائري لدور الـ16 من كأس الأمم الأفريقية بعد تحقيق الفوز في الثلاث مباريات، ويعبر بالعلامة الكاملة.

ونشر حفيظ دراجي عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس": "المنتخب الجزائري ينهي المهمة في الدور الأول من كأس أمم إفريقيا بثلاثة انتصارات في ثلاث مباريات ضمن دور المجموعات، بعد فوزه على غينيا الاستوائية بثلاثية، توج فيها حاج موسى بجائزة أفضل لاعب".

وتابع: "أكد فيها المدرب بيتكوفيتش أنه مجنون أو عبقري بمنظومات لعب متنوعة، حتى وإن تغيرت التشكيلة برافو للخضر".

