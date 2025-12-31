حفيظ دراجي يتغنى بمنتخب الجزائر ومدربه.. ماذا قال؟

إمام عاشور ينشر صورا من معسكر منتخب مصر ويعلق

أشاد المعلق الجزائري حفيظ دراجي، بمنتخب الجزائر ومدربه الكرواتي فلاديمير بيتكوفيتش بعد قيادته لمحاربي الصحراء لعبور دور المجموعات من أمم أفريقيا بدون هزيمة.

وتأهل المنتخب الجزائري لدور الـ16 من كأس الأمم الأفريقية بعد تحقيق الفوز في الثلاث مباريات، ويعبر بالعلامة الكاملة.

ونشر حفيظ دراجي عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس": "المنتخب الجزائري ينهي المهمة في الدور الأول من كأس أمم إفريقيا بثلاثة انتصارات في ثلاث مباريات ضمن دور المجموعات، بعد فوزه على غينيا الاستوائية بثلاثية، توج فيها حاج موسى بجائزة أفضل لاعب".

وتابع: "أكد فيها المدرب بيتكوفيتش أنه مجنون أو عبقري بمنظومات لعب متنوعة، حتى وإن تغيرت التشكيلة برافو للخضر".

