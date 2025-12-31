إعلان

أحمد السقا عن أزمته مع طليقته مها الصغير: "مفيش خلاف والموضوع تم احتوائه"

كتب : هاني صابر

10:04 م 31/12/2025

الفنان أحمد السقا

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف النجم أحمد السقا، عن آخر تطورات علاقته وأزمته مع طليقته الإعلامية مها الصغير.

وقال السقا ببرنامج "واحد من الناس": "احنا زي الفل والأولاد معايا وهما ما بيني وبين أمهم، واحنا تمام الحمد لله".

وتابع: "القدرة على الاحتواء حتى لو هتدوس على نفسك، وعلى ضفيرة الكهرباء اللي عند البني آدم واللي تولع قصاد إن ولادي يكونوا في سلام وآمان".

واستكمل: "الولدين معايا والبنت ما بيني وبين أمها، وقدرت أعمل التوازن ومحسستهمش إن فيه مشكلة، واحنا مش أعداء وهي مش حرب".

وأضاف أحمد السقا: "مفيش خلاف والموضوع تم احتوائه".

الفنان أحمد السقا أحمد السقا ببرنامج واحد من الناس أحمد السقا وأزمته مع طليقته

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

ابنة هند رستم تكشف لمجدي الجلاد ثروة والدتها التي تركتها بعد وفاتها
مد ساعات تشغيل المترو وقطار العاصمة بمناسبة رأس السنة
توجيهات عاجلة من مدبولي للحكومة بشأن "حياة كريمة" والحماية الاجتماعية
"آيفون" بماء زمزم.. تجار يستغلون معتمرين للاستيلاء على المليارات من خزينة الدولة
أسيرات القبيلة.. حظر الزواج باسم "نقاء الدم"