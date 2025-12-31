كشف النجم أحمد السقا، عن آخر تطورات علاقته وأزمته مع طليقته الإعلامية مها الصغير.

وقال السقا ببرنامج "واحد من الناس": "احنا زي الفل والأولاد معايا وهما ما بيني وبين أمهم، واحنا تمام الحمد لله".

وتابع: "القدرة على الاحتواء حتى لو هتدوس على نفسك، وعلى ضفيرة الكهرباء اللي عند البني آدم واللي تولع قصاد إن ولادي يكونوا في سلام وآمان".

واستكمل: "الولدين معايا والبنت ما بيني وبين أمها، وقدرت أعمل التوازن ومحسستهمش إن فيه مشكلة، واحنا مش أعداء وهي مش حرب".

وأضاف أحمد السقا: "مفيش خلاف والموضوع تم احتوائه".