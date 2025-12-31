إعلان

20 صورة لـ احتفالات النجوم بالعام الجديد 2026

كتب : معتز عباس

09:55 م 31/12/2025
  • عرض 20 صورة
  • عرض 20 صورة
    اليسا بفستان احمر_3
  • عرض 20 صورة
    اسراء عبدالفتاح تحتفل بالكريسماس (2)_1
  • عرض 20 صورة
    اليسا بفستان قصير وسط الثلوج_4
  • عرض 20 صورة
    بشرى بالبيجاما_6
  • عرض 20 صورة
    بشرى تحتفل بسنة 2026_7
  • عرض 20 صورة
    بشرى في راس السنة_8
  • عرض 20 صورة
    رانيا يوسف بفستان احمر جريء_11
  • عرض 20 صورة
    ريم سامي بفستان لامع (1)_12
  • عرض 20 صورة
    عائلة حمدي المرغني تحتفل بالكريسماس_14
  • عرض 20 صورة
    لاميتا فرنجية وابنائها_15
  • عرض 20 صورة
    لاميتا فرنجيه وزوجها_16
  • عرض 20 صورة
    اطلالة ريم سامي_2
  • عرض 20 صورة
    لبلبلة تحتفل بالكريسماس وليلة رأس السنة (1)_17
  • عرض 20 صورة
    ميرنا نور الدين تقضي راس السنة في دولة اوروبية_20
  • عرض 20 صورة
    هنا الزاهد واسرتها في احتفالات رأس السنة_21
  • عرض 20 صورة
    لبلبلة تحتفل بالكريسماس وليلة رأس السنة (2)_18
  • عرض 20 صورة
    مي عمر_19
  • عرض 20 صورة
    ياسمين صبري في حمام السباحة_23
  • عرض 20 صورة
    ياسمين صبري ترتدي فستان قصير ومطعف فرو (1)_22

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب - معتز عباس:

تعد ليلة رأس السنة هي الموسم الذهبي لنجوم الغناء، حيث يحرص الكثير منهم على الظهور منهم بإطلالات مميزة وجريئة تخطف أنظار المتابعين.

ويحرص نجوم الفن على التواصل مع الجمهور في ليلة رأس السنة ومشاركتهم الفرحة باستقبال العام الجديد، وسط أجواء من الحماس والأحلام والأمنيات.

ويشارك هؤلاء الفنانون جمهورهم عبر منصات التواصل الاجتماعي صوراً تجمعهم بأفراد عائلاتهم أمام شجرة الكريسماس في منازلهم، أو يوثقون لحظات سفرهم إلى مدن ساحلية أو عواصم أوروبية لقضاء عطلة قصيرة في ليلة "الكريسماس".

ويرصد مصراوي أبرز احتفالات النجوم بليلة رأس السنة 2025.

احتفالات النجوم بالعام الجديد منتصف ليلة رأس السنة إطلالات نجوم الفن ليلة رأس السنة

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

ابنة هند رستم تكشف لمجدي الجلاد ثروة والدتها التي تركتها بعد وفاتها
مد ساعات تشغيل المترو وقطار العاصمة بمناسبة رأس السنة
توجيهات عاجلة من مدبولي للحكومة بشأن "حياة كريمة" والحماية الاجتماعية
"آيفون" بماء زمزم.. تجار يستغلون معتمرين للاستيلاء على المليارات من خزينة الدولة
أسيرات القبيلة.. حظر الزواج باسم "نقاء الدم"