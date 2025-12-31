20 صورة لـ احتفالات النجوم بالعام الجديد 2026

أنغام تتألق في حفل ليلة رأس السنة في السعودية بأغنية "هو أنت مين"

أنغام تهنئ جمهورها بالعام الجديد: "إن شاء الله تبقى ليلة حلوة ومتتنسيش"

دخول مبهر لـ أنغام في حفل ليلة رأس السنة بالسعودية.. صور

أنغام تتألق في غناء "حالة خاصة" بحفلها في السعودية

كتب - معتز عباس:

تعد ليلة رأس السنة هي الموسم الذهبي لنجوم الغناء، حيث يحرص الكثير منهم على الظهور منهم بإطلالات مميزة وجريئة تخطف أنظار المتابعين.

ويحرص نجوم الفن على التواصل مع الجمهور في ليلة رأس السنة ومشاركتهم الفرحة باستقبال العام الجديد، وسط أجواء من الحماس والأحلام والأمنيات.

ويشارك هؤلاء الفنانون جمهورهم عبر منصات التواصل الاجتماعي صوراً تجمعهم بأفراد عائلاتهم أمام شجرة الكريسماس في منازلهم، أو يوثقون لحظات سفرهم إلى مدن ساحلية أو عواصم أوروبية لقضاء عطلة قصيرة في ليلة "الكريسماس".

ويرصد مصراوي أبرز احتفالات النجوم بليلة رأس السنة 2025.