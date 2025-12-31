هنأ النجم محمد عادل إمام، جمهوره بالعام الجديد 2026، موجها رسالة خاصة لهم.

وكتب محمد إمام، عبر حسابه على إنستجرام: "كل سنة وانتوا حلويين جميعا، سنة جميلة لطيفة على الكل ويا رب خير إن شاء الله".

وأضاف: "استنوا الكينج في رمضان بإذن الله وفي مفاجأة جامدة في العيد، ربنا يقدرني وأعملكم حاجات حلوة تسعدكم دايما..بحبكم كتير جدا".

يذكر أن، محمد عادل إمام يخوض دراما رمضان 2026 بمسلسل "الكينج"ويشاركه البطولة ميرنا جميل، عمرو عبد الجليل، حنان مطاوع، حجاج عبد العظيم، تأليف محمد صلاح العزب، إخراج شيرين عادل.