إعلان

محمد عادل إمام يهنئ جمهوره بـ 2026 ..ويعلق:"ربنا يقدرني وأعملكم حاجات تسعدكم"

كتب : هاني صابر

10:09 م 31/12/2025

محمد عادل إمام

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

هنأ النجم محمد عادل إمام، جمهوره بالعام الجديد 2026، موجها رسالة خاصة لهم.

وكتب محمد إمام، عبر حسابه على إنستجرام: "كل سنة وانتوا حلويين جميعا، سنة جميلة لطيفة على الكل ويا رب خير إن شاء الله".

وأضاف: "استنوا الكينج في رمضان بإذن الله وفي مفاجأة جامدة في العيد، ربنا يقدرني وأعملكم حاجات حلوة تسعدكم دايما..بحبكم كتير جدا".

يذكر أن، محمد عادل إمام يخوض دراما رمضان 2026 بمسلسل "الكينج"ويشاركه البطولة ميرنا جميل، عمرو عبد الجليل، حنان مطاوع، حجاج عبد العظيم، تأليف محمد صلاح العزب، إخراج شيرين عادل.

محمد عادل امام

محمد عادل إمام إنستجرام محمد عادل إمام احتفالات النجوم بالعام الجديد

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

ابنة هند رستم تكشف لمجدي الجلاد ثروة والدتها التي تركتها بعد وفاتها
مد ساعات تشغيل المترو وقطار العاصمة بمناسبة رأس السنة
توجيهات عاجلة من مدبولي للحكومة بشأن "حياة كريمة" والحماية الاجتماعية
"آيفون" بماء زمزم.. تجار يستغلون معتمرين للاستيلاء على المليارات من خزينة الدولة
أسيرات القبيلة.. حظر الزواج باسم "نقاء الدم"