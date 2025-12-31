إعلان

محافظ أسوان يهنئ الرئيس السيسي وأبناء المحافظة بالعام الجديد 2026

كتب : إيهاب عمران

10:17 م 31/12/2025

اللواء الدكتور إسماعيل كمال

أسوان - إيهاب عمران:

بعث اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، بأسمى آيات التهاني إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد 2026، داعيًا المولى عز وجل أن يعيده على مصر الغالية بمزيد من التقدم والاستقرار والرخاء.

كما قدّم محافظ أسوان التهنئة إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وجموع أبناء المجتمع الأسواني بمختلف طوائفه وفئاته، مؤكدًا أن عام 2026 يمثل عام الحصاد وجني ثمار العديد من المشروعات الخدمية والتنموية والاستثمارية التي تم تنفيذها وجاري استكمالها في مختلف قطاعات العمل بالمحافظة.

وأشار المحافظ إلى أن هذه المشروعات تعكس اهتمام القيادة السياسية بزهرة الجنوب ومكانتها التاريخية والسياحية، وتسهم في تحسين جودة الحياة للمواطن الأسواني، وتعزيز فرص الاستثمار، ودعم البنية التحتية بما يحقق آمال وطموحات أبناء المحافظة العريقة.

وشدد الدكتور إسماعيل كمال على أهمية مساندة ودعم المجتمع الأسواني للجهود الحكومية، والعمل بروح الفريق الواحد، مع تكثيف المشاركة الإيجابية والبناءة من جميع فئات المجتمع للحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للمحافظة، ولتظل دائمًا في أبهى صورها أمام ضيوفها وزائريها من داخل مصر وخارجها.

