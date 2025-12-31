حماس: تصريحات ترامب مع نتنياهو لا تخرج عن سياق الانحياز لإسرائيل

اتهم القيادي بحركة المقاومة الإسلامية "حماس" أسامة حمدان، إسرائيل بتعمد تعطيل عمل المؤسسات الإنسانية وتعرقل دخول المساعدات لقطاع غزة، في تنصل واضح من بنود اتفاق وقف إطلاق النار.

وقال حمدان خلال تصريحات لقناة الجزيرة اليوم الأربعاء، إن الحديث عن تسليم سلاح حماس قفزة في الهواء في ظل عدم وفاء الاحتلال بالتزاماته.

وأضاف القيادي بحركة حماس، أن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لدى استقباله رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، لا تخرج عن سياق الموقف الأمريكي المنحاز لإسرائيل.

وطالب حمدان الإدارة الأمريكية بالضغط على إسرائيل من أجل الوفاء بكافة التزاماته الواردة باتفاق وقف إطلاق النار، مشددًا على ضرورة سرعة إدخال المساعدات والوقود إلى القطاع وفتح معبر رفح من الاتجاهين.

وأوضح القيادي في حماس، أن الوسطاء في مصر وقطر وتركيا يبذلون جهودا كبيرة بالتواصل مع واشنطن من أجل إلزام الاحتلال بتنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار.

وأشار إلى أن إسرائيل تسعى إلى إفراغ الأراضي الفلسطينية من سكانها في غزة والضفة الغربية، مؤكدًا أنه لا يوجد فلسطيني يرغب في مغادرة أرضه رغم جرائم الإبادة الإسرائيلية في غزة والضفة.

وذكر حمدان، أن إسرائيل اعترفت بما يسمى أرض الصومال في إطار مخططاتها ومساعيها لتفريغ الأرض الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين، مطالبًا المجتمع الدولي بالعمل على منع محاولات تهجير الفلسطينيين إلى خارج أراضيهم.

وأكد قيادي حماس، أن الحركة لم تعاني فراغا في القيادة ونملك مجلسا من خمس شخصيات يتولى إدارة شؤون الحركة.