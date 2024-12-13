"السيلفي" وسيلة الجمهور للتعبير عن إعجابهم بنجوم حفل ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي

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جدة- منى الموجي:

شهدت منطقة الجمهور على السجادة الحمراء في حفل ختام الدورة الرابعة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي، الذي أقيم مساء الخميس 12 ديسمبر في جدة بالمملكة العربية السعودية، تواجد عدد كبير من نجوم الفن من مختلف أنحاء العالم.

وحرص الجمهور على التقاط الصور مع النجوم على طريقة السيلفي، ليكون وسيلة تعبيرهم عن حبهم وسعادتهم بهذا اللقاء.

ومن النجوم الذين حرص الجمهور على التقاط السيلفي معهم: جوني ديب، عبدالله السدحان، المخرج سبايك لي، أمير كرارة، أحمد داش، ماجي بو غصن، توبا بويوكستون، سارة جيسيكا باركر، وغيرهم.

وكان عدد كبير من نجوم الفن توافدوا على السجادة الحمراء قبل انطلاق الحفل، ومن بين أبرز الحضور: لجين عمران، نور النبوي، صدقي صخر، أسماء جلال، أمير المصري، درة، أحمد مجدي المنتج محمد عجمي، المخرجة تغريد أبو الحسن، براء عالم، المنتج أيمن النقيب.

المهرجان في دورته الرابعة يحمل شعار "للسينما بيت جديد". جدير بالذكر أن "البحر الأحمر السينمائي" أعلن الخميس 12 ديسمبر جوائز دورته الرابعة بحضور كوكبة من نجوم الفن، وذلك بعد انطلاقه في 5 ديسمبر، إذ شهد الافتتاح عرض فيلم ضي- سيرة أهل الضي للمخرج كريم الشناوي، وحضر الحفل باقة من نجوم الفن من مختلف أنحاء العالم، بينهم: يسرا، ويل سميث، سبايك لي، كاثرين زيتا جونز، مايكل دوجلاس، ليلى علوي، آسر ياسين، منى زكي، أحمد حلمي، حسن الرداد، ماجد المصري، نادية الجندي، أمينة خليل، إلهام شاهين، نبيلة عبيد.