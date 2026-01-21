إعلان

بعد الحجز على معاشه.. نجل الفنان عبدالرحمن أبو زهرة يهاجم مصلحة الضرائب

كتب : سهيلة أسامة

01:32 م 21/01/2026 تعديل في 02:52 م
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    الفنان القدير عبدالرحمن ابو زهرة
  • عرض 5 صورة
    عبدالرحمن أبو زهرة ونجله أحمد
  • عرض 5 صورة
    عبدالرحمن أبو زهرة في دور المعلم سردينة
  • عرض 5 صورة
    عبدالرحمن ابو زهرة وازمة جديدة مع مصلحة الضرائب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

خرج أحمد أبو زهرة، نجل الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة، عن صمته، بعد أن حجزت مصلحة الضرائب على معاش والده، ووقف حسابه البنكي.

وكتب أحمد عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك": "هل مؤسسات الدولة مش وراها غير عبد الرحمن أبو زهرة بدل ما يتم تكريمه من الدولة، كل فترة يحصل موقف مهين له، مع إنه لا هو عاوز حاجة من حد، ولا مد إيده لحد، ولا طلب أي شيء من أي إنسان، كل اللي هو طلبه إنه يعيش أيامه الأخيرة في هدوء وسلام نفسي".

وتابع: "المرة دي مصلحة الضرائب بتهينه وبتحجز عليه، وياريته مثلًا عنده أملاك ومليارات في البنك، لا دي بتحجز على معاشه اللي مش بيكمل ربع ثمن الأدوية اللي بياخدها".

وأضاف: "تم وقف حسابه البنكي اللي مفيهوش غير المعاش، وحينما سألنا عن السبب قيل إنه محجوز عليه من الضرائب، يا سيادة رئيس مصلحة الضرائب، ارحموا فنان أفنى أكثر من ستين سنة من عمره في خدمة هذا الوطن، ولم يتأخر طوال حياته في دفع كل الضرائب، بل على العكس، من يقول غير ذلك فهو ظالم".

الفنان عبدالرحمن أبو زهرة قدم خلال مسيرته الفنية أعمالا هامة في السينما والتلفزيون منها: "لن أعيش في جلباب أبي"، "أرض الخوف"، "النوم في العسل"، "الجماعة"، "عمر بن عبدالعزيز"، وغيرها.

أحمد أبو زهرة على فيسبوك

اقرأ أيضًا:

"حبا في مصر".. توفيق عكاشة يوجه دعوة لـ شيرين عبدالوهاب لمساندتها نفسيًا

عمرو عبدالعزيز في جنازة والدة نضال الشافعي (صور)

الصور الأولى من جنازة والدة الفنان نضال الشافعي

وزير الثقافة يبحث مع إدارة مهرجان القاهرة السينمائي سبل تطوير الدورة المقبلة

كريم الشناوي يكشف كواليس لقائه بوزير الثقافة

الحجز على معاش عبدالرحمن أبو زهرة الفنان عبدالرحمن أبو زهرة نجل الفنان عبدالرحمن أبو زهرة مصلحة الضرائب تحجز على معاش أبو زهرة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بعد قرار الإفراج عنه.. 10 صور للبلوجر محمد عبد العاطي بصحبة نجوم الفن
زووم

بعد قرار الإفراج عنه.. 10 صور للبلوجر محمد عبد العاطي بصحبة نجوم الفن
قرار سار من الأهلي لجماهيره قبل مواجهة يانج أفريكانز
رياضة محلية

قرار سار من الأهلي لجماهيره قبل مواجهة يانج أفريكانز
بحضور الوزير وأبوريدة.. اتحاد الكرة يعلن مؤتمرًا صحفيًا لحسام حسن غدًا
رياضة محلية

بحضور الوزير وأبوريدة.. اتحاد الكرة يعلن مؤتمرًا صحفيًا لحسام حسن غدًا
السر في المحفظة.. خبيرة طاقة تكشف عن ألوان تجذب المال
علاقات

السر في المحفظة.. خبيرة طاقة تكشف عن ألوان تجذب المال

الرئيس السيسي يشارك في جلسة حوارية مع قادة الأعمال العالميين في دافوس
أخبار مصر

الرئيس السيسي يشارك في جلسة حوارية مع قادة الأعمال العالميين في دافوس

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

النواب يقر تقسيط الضريبة العقارية .. وإسقاطها في حالات محددة
رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس 2026.. استعلم الآن
رسميًا.. إطلاق المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة
فيديو - مجدي الجلاد: لا يمكن إصلاح الإعلام بمن أساءوا إليه
قفز 140 جنيهًا.. الذهب يحلق لأعلى مستوى تاريخي بمنتصف تعاملات اليوم
السيسي: مصر كانت وستظل عنصر استقرار في المنطقة
مصر تقبل دعوة ترامب للانضمام إلى مجلس السلام
السيسي: نعد أجيالًا قادرة على استيعاب التكنولوجيا والمشاركة في صناعتها
إشادة بدور مصر الإقليمي.. السيسي يلتقي الرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي