خرج أحمد أبو زهرة، نجل الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة، عن صمته، بعد أن حجزت مصلحة الضرائب على معاش والده، ووقف حسابه البنكي.

وكتب أحمد عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك": "هل مؤسسات الدولة مش وراها غير عبد الرحمن أبو زهرة بدل ما يتم تكريمه من الدولة، كل فترة يحصل موقف مهين له، مع إنه لا هو عاوز حاجة من حد، ولا مد إيده لحد، ولا طلب أي شيء من أي إنسان، كل اللي هو طلبه إنه يعيش أيامه الأخيرة في هدوء وسلام نفسي".

وتابع: "المرة دي مصلحة الضرائب بتهينه وبتحجز عليه، وياريته مثلًا عنده أملاك ومليارات في البنك، لا دي بتحجز على معاشه اللي مش بيكمل ربع ثمن الأدوية اللي بياخدها".

وأضاف: "تم وقف حسابه البنكي اللي مفيهوش غير المعاش، وحينما سألنا عن السبب قيل إنه محجوز عليه من الضرائب، يا سيادة رئيس مصلحة الضرائب، ارحموا فنان أفنى أكثر من ستين سنة من عمره في خدمة هذا الوطن، ولم يتأخر طوال حياته في دفع كل الضرائب، بل على العكس، من يقول غير ذلك فهو ظالم".

الفنان عبدالرحمن أبو زهرة قدم خلال مسيرته الفنية أعمالا هامة في السينما والتلفزيون منها: "لن أعيش في جلباب أبي"، "أرض الخوف"، "النوم في العسل"، "الجماعة"، "عمر بن عبدالعزيز"، وغيرها.

