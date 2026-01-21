إعلان

بحضور خالد جلال.. 20 صورة من جنازة والدة الفنان نضال الشافعي

كتب : منال الجيوشي

02:27 م 21/01/2026
    نضال الشافعي يحمل جثمان والدته
    نضال الشافعي
    عمرو عبدالعزيز
    جنازة والدة نضال الشافعي
    عمرو عبدالعزيز حرص على حضوة الجنازة
    الصور الأولى من جنازة والدة الفنان نضال الشافعي (3)
    الفنان عمرو عبدالعزيز
    نضال يحمل نعش والدته
    المخرج خالد جلال
    جنازة والدة نضال الشافعي
    الفنان عمرو عبدالعزيز حرص على حضور الجنازة
    المخرج خالد جلال في جنازة والدة نضال الشافعي
    الصور الأولى من جنازة والدة الفنان نضال الشافعي (3)
    الصور الأولى من جنازة والدة الفنان نضال الشافعي (1)
    الصور الأولى من جنازة والدة الفنان نضال الشافعي (3)
    الصور الأولى من جنازة والدة الفنان نضال الشافعي (2)
    لحظة تشييع الفنان نضال الشافعي والدته إلى مثواها الأخير (6)
    نضال الشافعي

تصوير- أحمد مسعد:

شيع الفنان نضال الشافعي، جثمان والدته الراحلة، عقب صلاة ظهر اليوم من مسجد آل بهجت بمدينة دريم لاند.

وحضر الجنازة المخرج الكبير خالد جلال، والفنان عمرو عبدالعزيز، وعدد من أصدقاء وأقارب الفنان نضال الشافعي.

وأعلن الفنان نضال الشافعي في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، وفاة والدته.

يذكر أن الفنان نضال الشافعي يشارك في دراما رمضان المقبل بمسلسل "درش" بطولة مصطفى شعبان، رياض الخولي، سهر الصايغ، سلوى خطاب، غادة طلعت، محمد علي رزق.

تشييع جثمان والدة نضال الشافعي جنازة والدة نضال الشافعي نضال الشافعي

