بحضور خالد جلال.. 20 صورة من جنازة والدة الفنان نضال الشافعي

شارك في مسلسل ولهذا السبب تعرض للانتقادات.. معلومات وصور عن البلوجر محمد

بعد قرار الإفراج عنه.. 10 صور للبلوجر محمد عبد العاطي بصحبة نجوم الفن

تصوير- أحمد مسعد:

شيع الفنان نضال الشافعي، جثمان والدته الراحلة، عقب صلاة ظهر اليوم من مسجد آل بهجت بمدينة دريم لاند.

وحضر الجنازة المخرج الكبير خالد جلال، والفنان عمرو عبدالعزيز، وعدد من أصدقاء وأقارب الفنان نضال الشافعي.

وأعلن الفنان نضال الشافعي في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، وفاة والدته.

يذكر أن الفنان نضال الشافعي يشارك في دراما رمضان المقبل بمسلسل "درش" بطولة مصطفى شعبان، رياض الخولي، سهر الصايغ، سلوى خطاب، غادة طلعت، محمد علي رزق.