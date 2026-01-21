شاركت الفنانة أسماء جلال جمهورها أحدث جلسة تصوير خضعت لها، والتي لاقت إعجابًا واسعًا من متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت أسماء الصور عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة جريئة، ارتدت خلالها فستانًا فضيًا بدون أكمام، ونسقت معه فورير فرو باللون الأبيض.

وتفاعل الجمهور مع الصور بشكل كبير، وجاءت أبرز التعليقات: "إيه القمر ده"، "حلوة أوي"، "برنسيسة بجد"، "حلوة حلاوة مش طبيعية"، "الحب كله"، و"أسماء الجميلة".

يُذكر أن الفنانة أسماء جلال خطفت الأنظار مؤخرًا من خلال ظهورها اللافت في حفل مهرجان Joy Awards 2026، الذي أُقيم السبت الماضي في المملكة العربية السعودية.

وكانت آخر أعمال الفنانة أسماء جلال السينمائية فيلم "إن غاب القط"، والذي يضم كوكبة من نجوم الفن، من بينهم آسر ياسين، محمد شاهين، علي صبحي، سماح أنور، كارمن بصيبص، وآخرون. الفيلم من تأليف أيمن وتار، وإخراج سارة نوح.

