إطلالة جريئة.. أسماء جلال تخطف الأنظار والجمهور: "مش طبيعية"

كتب : نوران أسامة

01:41 م 21/01/2026
    بإطلالة جريئة أسماء جلال تخطف الأنظار
    بفستان فضي أسماء جلال تشارك أحدث ظهور لها
    أسماء جلال تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها
    أحدث إطلالات الفنانة أسماء جلال

شاركت الفنانة أسماء جلال جمهورها أحدث جلسة تصوير خضعت لها، والتي لاقت إعجابًا واسعًا من متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت أسماء الصور عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة جريئة، ارتدت خلالها فستانًا فضيًا بدون أكمام، ونسقت معه فورير فرو باللون الأبيض.

وتفاعل الجمهور مع الصور بشكل كبير، وجاءت أبرز التعليقات: "إيه القمر ده"، "حلوة أوي"، "برنسيسة بجد"، "حلوة حلاوة مش طبيعية"، "الحب كله"، و"أسماء الجميلة".

يُذكر أن الفنانة أسماء جلال خطفت الأنظار مؤخرًا من خلال ظهورها اللافت في حفل مهرجان Joy Awards 2026، الذي أُقيم السبت الماضي في المملكة العربية السعودية.

وكانت آخر أعمال الفنانة أسماء جلال السينمائية فيلم "إن غاب القط"، والذي يضم كوكبة من نجوم الفن، من بينهم آسر ياسين، محمد شاهين، علي صبحي، سماح أنور، كارمن بصيبص، وآخرون. الفيلم من تأليف أيمن وتار، وإخراج سارة نوح.

أسماء جلال اطلالة أسماء جلال جلسة تصوير

