رصدت داليا الحزاوي، مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، مستوى امتحانات الصف الثالث الإعدادي التي جرت اليوم، مؤكدة على تنوع آراء الطلاب حول صعوبة ومحتوى الامتحانات بين المحافظات.

وأوضحت الحزاوي أن أولياء الأمور وطلاب محافظة القاهرة أشاروا إلى أن امتحان مادة الهندسة جاء مناسبًا لمستوى الطالب المتوسط، دون أي تعقيد، وفي محافظة الإسكندرية، وصف الطلاب امتحان الجبر بأنه في مستوى الطالب المتوسط أيضًا، ووُصف بأنه "امتحان جبر الخواطر".

وأكد طلاب محافظة الجيزة أن امتحان مادة العلوم جاء في مستوى الطالب فوق المتوسط، وكان طويلًا ويحتاج إلى تركيز، حيث تضمن سؤالًا سبب ارتباك طلاب اللغات.

وفي محافظة الغربية، جاء امتحان مادة الجبر في مستوى الطالب المتوسط، أما آراء طلاب محافظة دمياط حول امتحان مادة العلوم فكانت متفاوتة، إلا أن أغلبهم أجمع على أنه صعب ويحتاج وقتًا، وأن بعض أسئلته غير مباشرة.

