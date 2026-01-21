إعلان

"حبا في مصر".. توفيق عكاشة يوجه دعوة لـ شيرين عبدالوهاب لمساندتها نفسيًا

كتب : سهيلة أسامة

11:57 ص 21/01/2026

الإعلامي توفيق عكاشة

وجه الإعلامي توفيق عكاشة دعوة للفنانة شيرين عبد الوهاب لزيارته في مزرعته بمحافظة الشرقية، وذلك لمساندتها في الأزمة الصحية والنفسية التي تمر بها حاليًا.

وكتب عكاشة عبر حسابه الرسمي على موقع "X": "أبعث للمطربة العملاقة كروان الشرق شيرين عبد الوهاب بدعوتي لها لكي أستضيفها بمزرعتي في محافظة الشرقية، حيث الجو الصافي وجمال الزراعات والخيل، وراحة الأعصاب التي تعكس الراحة النفسية وحب الحياة".

وأضاف: "لقد قدمت شيرين للثقافة والطرب والفن ما يجعلني أتقدم لها بدعوتي هذه حبًا في موهبتها وحبًا في مصر".

وكانت شيرين عبدالوهاب، قد تصدرت محركات البحث بعد أزمتها الصحية الأخيرة، لتقوم إحدى الفنانات بدعمها واستضافتها في منزلها منذ أيام.

