شارك المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، جمهوره ومتابعي صفحته الرسمية على موقع فيسبوك، فيديو من كواليس تصوير مسلسل الأمير بطولة النجم أحمد عز.

شاهد كواليس مسلسل الأمير

وظهر في الفيديو المخرج ستيفن هوبكنز وهو يتحدث عن كواليس المسلسل، والمشاهد التي يتم تصويرها، وتضم أحمد عز والممثلة الشابة ياسمينا العبد، والممثل الشاب حمزة دياب، وعدد من الوجوه الجديدة.

كان المستشار تركي آل الشيخ، كشف عن الفيديوهات الأولى وصورة من كواليس تصوير أولى مشاهد مسلسل الأمير قبل أيام، وجمعت أحمد عز والفنان سامي الشيخ.

قصة مسلسل الأمير

وعلق تركي على الفيديوهات "أول يوم تصوير.. الله يوفقهم". مسلسل الأمير، عمل درامي فكرة تركي، يقوم ببطولته أحمد عز، أمينة خليل، سامي الشيخ، مريم أوزرلي، وتدور أحداثه حول ضابط مصري يعيش بهوية مزدوجة داخل شبكة معقدة من الصراعات الدولية، إذ ينتحل شخصية أحد أخطر الإرهابيين المطلوبين، ومع تعثر مهمته السرية، يدخل في سباق مع الزمن لإحباط هجوم وشيك، في أجواء مليئة بالتشويق والأكشن، مع لمسة إنسانية تبرز علاقاته العائلية.

