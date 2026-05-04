تركي آل الشيخ يكشف عن فيديو جديد من كواليس مسلسل الأمير بطولة أحمد عز

كتب : منى الموجي

08:39 م 04/05/2026
    حمزة دياب
    حمزة دياب وياسمينا العبد
    في كواليس مسلسل الأمير
    من كواليس مسلسل الأمير
    ياسمينا العبد مع أحمد عز في مسلسل الأمير
    كواليس مسلسل الأمير
    مسلسل الأمير
    ياسمينا العبد وأحمد عز
    أحمد عز في كواليس مسلسل الأمير

شارك المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، جمهوره ومتابعي صفحته الرسمية على موقع فيسبوك، فيديو من كواليس تصوير مسلسل الأمير بطولة النجم أحمد عز.

وظهر في الفيديو المخرج ستيفن هوبكنز وهو يتحدث عن كواليس المسلسل، والمشاهد التي يتم تصويرها، وتضم أحمد عز والممثلة الشابة ياسمينا العبد، والممثل الشاب حمزة دياب، وعدد من الوجوه الجديدة.

كان المستشار تركي آل الشيخ، كشف عن الفيديوهات الأولى وصورة من كواليس تصوير أولى مشاهد مسلسل الأمير قبل أيام، وجمعت أحمد عز والفنان سامي الشيخ.

قصة مسلسل الأمير

وعلق تركي على الفيديوهات "أول يوم تصوير.. الله يوفقهم". مسلسل الأمير، عمل درامي فكرة تركي، يقوم ببطولته أحمد عز، أمينة خليل، سامي الشيخ، مريم أوزرلي، وتدور أحداثه حول ضابط مصري يعيش بهوية مزدوجة داخل شبكة معقدة من الصراعات الدولية، إذ ينتحل شخصية أحد أخطر الإرهابيين المطلوبين، ومع تعثر مهمته السرية، يدخل في سباق مع الزمن لإحباط هجوم وشيك، في أجواء مليئة بالتشويق والأكشن، مع لمسة إنسانية تبرز علاقاته العائلية.

