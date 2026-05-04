انخفض سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 25 جنيهًا، بحلول التعاملات المسائية 4-5-2026، مقارنة بمستواه في منتصف التعاملات، وفق ما قاله نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا، لـ"مصراوي".

لماذا انخفض سعر الذهب اليوم؟

تراجع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 25 جنيهًا، بعد انخفاضه عالميا بنسبة 0.83% ليصل إلى نحو 4576 دولارًا للأونصة.

سعر الذهب اللحظي

انخفض سعر الذهب عيار 14 عند 4603 جنيهات للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 نحو 5918 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 6905 جنيهات للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 7891 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وتراجع سعر الجنيه الذهب نحو 55240 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 78910 جنيهات.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 245410 جنيهات.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 394550 جنيهًا.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.83% إلى نحو 4576 دولارا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

اقرأ أيضًا:

آي صاغة: الجنيه الذهب يهبط في مصر إلى أقل من 55 ألف جنيه