أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، اليوم الاثنين، أنه في تمام الساعة 6:40 مساء اليوم، وأثناء سير القطار رقم 187 القادم من محطة السد العالي إلى القاهرة (تهوية ديناميكية) في نطاق محطة أسوان، حدث سقوط للبوجي الخلفي للعربة الأخيرة من القطار بين البلوك (1) و(2) بأسوان، ما أسفر عن وقوع 3 إصابات طفيفة.

تفاصيل حادث قطار أسوان اليوم

أوضحت الهيئة، في بيان لها، أنه تم التعامل مع الموقف بشكل فوري، إذ جرى فصل العربتين الأخيرتين من القطار، واستأنف القطار رحلته في تمام الساعة 7:05 مساءً متجهًا إلى القاهرة دون أي تأثير على حركة تشغيل القطارات.

وأضافت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أنه تم تشكيل لجنة فنية عاجلة لفحص أسباب الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

