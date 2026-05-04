إعلان

شعبة الأجهزة الكهربائية: بعض الشركات رفعت الأسعار 4 مرات خلال 3 أشهر

كتب : داليا الظنيني

11:44 م 04/05/2026

أزمة ارتفاع الأسعار

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال المهندس جورج سدرة، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بالغرفة التجارية بالجيزة، إن جزءا من أزمة ارتفاع الأسعار يعود إلى سلوك المستهلكين الذين يسارعون للشراء عند توقع زيادات جديدة.

وأوضح سدرة، خلال حديثه مع الإعلامي أحمد سالم في برنامج "كلمة أخيرة" على قناة "ON"، أن بعض الشركات رفعت أسعارها 4 مرات خلال 3 أشهر فقط، مما يضاعف الأعباء على المواطنين.

وأضاف رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية أنه يتبنى سياسة المزج بين التكلفة القديمة والجديدة لتحقيق توازن يحمي رأس المال دون استغلال المستهلك.

وشدد المهندس جورج سدرة، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بالغرفة التجارية بالجيزة، على أن هذه الآلية يمكن أن تكون نموذجا للتجار الآخرين لضبط السوق والحد من موجات الغلاء المفاجئة.

وأشار إلى أن الحل يكمن في التزام المصنعين والتجار بسياسات عادلة وشفافة تضمن استقرار السوق وتحمي المستهلك، مؤكدًا أن ضبط الأسعار يحتاج لتعاون مشترك بين المنتجين والموزعين والمستهلكين على حد سواء.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

جورج سدرة الغرفة التجارية الأجهزة الكهربائية ارتفاع الأسعار

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

مشاهد صادمة.. "تسونامي أمطار" يغرق مدينة أسترالية (فيديو)
علاقات

مشاهد صادمة.. "تسونامي أمطار" يغرق مدينة أسترالية (فيديو)

خروج جرار قطار بضائع عن القضبان أمام مزلقان الشاملة ببني سويف (صور)
أخبار المحافظات

خروج جرار قطار بضائع عن القضبان أمام مزلقان الشاملة ببني سويف (صور)
مفاجأة للمواطنين.. مصدر لمصراوي: تشغيل المونوريل مجانًا في أول 3 أيام
أخبار مصر

مفاجأة للمواطنين.. مصدر لمصراوي: تشغيل المونوريل مجانًا في أول 3 أيام

مصدر يكشف لمصراوي تشكيل الأهلي الأقرب لمواجهة إنبي بالدوري
رياضة محلية

مصدر يكشف لمصراوي تشكيل الأهلي الأقرب لمواجهة إنبي بالدوري
مصدر بالزمالك يكشف لمصراوي حقيقة مطالبة اللاعبين بصرف مستحقاتهم
رياضة محلية

مصدر بالزمالك يكشف لمصراوي حقيقة مطالبة اللاعبين بصرف مستحقاتهم

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

مشروع قانون الأسرة الجديد.. مفاجآت ومواد تُطرح لأول مرة وردود الفعل (تغطية خاصة)