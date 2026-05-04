قال المهندس جورج سدرة، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بالغرفة التجارية بالجيزة، إن جزءا من أزمة ارتفاع الأسعار يعود إلى سلوك المستهلكين الذين يسارعون للشراء عند توقع زيادات جديدة.

وأوضح سدرة، خلال حديثه مع الإعلامي أحمد سالم في برنامج "كلمة أخيرة" على قناة "ON"، أن بعض الشركات رفعت أسعارها 4 مرات خلال 3 أشهر فقط، مما يضاعف الأعباء على المواطنين.

وأضاف رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية أنه يتبنى سياسة المزج بين التكلفة القديمة والجديدة لتحقيق توازن يحمي رأس المال دون استغلال المستهلك.

وشدد المهندس جورج سدرة، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بالغرفة التجارية بالجيزة، على أن هذه الآلية يمكن أن تكون نموذجا للتجار الآخرين لضبط السوق والحد من موجات الغلاء المفاجئة.

وأشار إلى أن الحل يكمن في التزام المصنعين والتجار بسياسات عادلة وشفافة تضمن استقرار السوق وتحمي المستهلك، مؤكدًا أن ضبط الأسعار يحتاج لتعاون مشترك بين المنتجين والموزعين والمستهلكين على حد سواء.