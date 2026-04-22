أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه (GEA)، عن بدء التحضير لـ مسلسل الأمير وهو عمل بوليسي ويعد أحد أضخم الإنتاجات الدرامية العربية، وذلك برعاية الهيئة العامة للترفيه وإنتاج استوديوهات صلة، على أن يُعرض حصريًا عبر منصة شاهد MBC في عام 2027.

تفاصيل مسلسل الأمير

وبحسب بيان صحفي صادر عن هيئة الترفيه، وضع فكرة العمل المستشار تركي آل الشيخ، بإخراج المخرج العالمي ستيفن هوبكنز، وسيناريو الكاتب صلاح الجهيني، وبمشاركة فريق إنتاج دولي متخصص في تنفيذ مشاهد الأكشن، ويشارك في بطولته النجم أحمد عز إلى جانب نخبة من نجوم العالم العربي والعالمي، منهم: أمينة خليل، سامي الشيخ، توبا بويوكستون، مريم أوزرلي، بيدرو ألونسو، وبول أندرسون.

وانطلقت مراحل التحضير خلال الأسابيع الماضية بين الرياض والقاهرة، على أن يبدأ التصوير خلال شهر أبريل في مواقع متعددة تشمل استوديوهات الحصن Big Time في الرياض، إحدى أحدث مرافق الإنتاج في المنطقة والمجهزة وفق أعلى المعايير العالمية، بالإضافة إلى العديد من المواقع في القاهرة.

تعرف على قصة مسلسل الأمير

تدور أحداث مسلسل الأمير حول ضابط مصري يعيش حياة مزدوجة داخل شبكة معقدة من الصراعات السرية الدولية، يعمل تحت هوية أحد أخطر الإرهابيين المطلوبين عالميًا. ومع انهيار مهمته السرية، يجد نفسه في سباق مع الزمن لإحباط هجوم وشيك، وسط شبكة من الخيانات وتضارب المصالح. ويقدم المسلسل مزيجًا بين الأكشن والتشويق السياسي، مع عمق إنساني يرتكز على العلاقات العائلية.

"تعالى خدني وفسحني".. ليلى علوي توجه رسالة لمحمد منير من أسوان





أضخم الإنتاجات.. تركي آل الشيخ يروج لمسلسل "الأمير" بطولة أحمد عز



